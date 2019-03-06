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鴻海啟動工業互聯網AI人才招募計畫 人數不設限

2019-03-06 12:24經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海（2317）今（6）日宣布擴大展開「AI人才招募計劃」，主要對象為推動「工業互聯網」所需的專業領域優秀人才，整體招募類別延續集團近年發展策略方向，鎖定AI人工智能、大數據、物聯網、8K+5G、雲運算、移動終端、智能生活、機器人應用開發、自動化、電子商務、生醫科技等領域，特別是工業互聯網大數據相關領域的關鍵人才，因應集團對內對外AI大數據分析運用場域需求擴大，徵才人數不設限。

鴻海指出，因應人工智能時代新挑戰和新機遇，面對科技創新潮流，鴻海深度佈局「雲、移、物、大、智、網+機器人」，積極掌握工業互聯網商機，加速融入全球產業智能化趨勢。

秉持「國際化、科技化、年輕化」的人才發展戰略，誠邀富有專業、熱情、膽識及責任心的新世代全球菁英人才加入鴻海。

鴻海表示，非常重視年輕人才的「選育用留」和職涯發展，建立完善的培育機制，讓年輕人才實踐「學以致用、用以致學」，做到工作中學習、學習後工作，並遴選潛能人才至海外進修、培訓，開拓其國際視野，培養成為跨領域的專業人才。

鴻海提供優渥的薪資待遇，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪4.5萬元以上，並依分權分利經營原則，以工作績效為導向，發放員工分紅及績效獎金，鼓勵年輕人踴躍加入，挑戰百萬以上年薪。福利方面，鴻海提供員工全方位的健康照護，以及總值16萬元的生育、育兒津貼。

鴻海強調，期待與您共赴AI時代之約，聯網於萬物，掘礦於數據，漫步於雲端，緊握工業互聯網產業DT（Data Tech）、AT（Analytic Tech）、PT（Platform Tech）、OT（Operation Tech）四大創富利器，以融合於8K+5G生態系統，應用在八大生活領域，實現「硬軟整合、實虛結合」，將鴻海發展為六流（訊流、金流、技術流，人流、過程流、物流）科技公司。

鴻海互聯網大數據
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