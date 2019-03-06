畢業生看過來 遠傳邀你加入新世代菁英計畫

2019-03-06 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



遠傳電信宣布，2019遠傳「新世代菁英計劃」正式開跑，要網羅「大」數據、「人」工智慧、「物」聯網頂尖人才，邀菁英一同迎接萬物互聯網新時代。

遠傳表示，面對物聯網、人工智慧、雲端等技術及產品快速發展與即將到來的5G時代，致力成為數位匯流市場領導者的遠傳，對於人才的需求也與時俱進，近期更是積極投入培育資通訊產業的菁英專才。

即日起，2019遠傳「新世代菁英計畫」正式開放申請應徵，熱切歡迎跨領域、跨專長、跨視野，願意接受挑戰，且具備主動積極、勇於學習的行動世代年輕人加入遠傳，一同打造萬物互聯網新時代，共同迎接5G大未來。

詳細申請相關資訊至https://event.fetnet.net/Hr/index.html。

遠傳自2016年開始啟動人才培訓「菁英計畫」，今年已邁入第四年，並培育達近百位專業人才，成效斐然廣受各界的好評。

遠傳2019「新世代菁英計畫」將於3月9日星期六台大校園徵才博覽會設攤，現場除了有主管解說計畫職缺及學長姐親自分享個人經驗，還設有產品服務體驗區以及遊戲互動區，如線上抓娃娃機可抽friDay購物折扣碼，最高金額高達1萬元；現場求職同學只要填寫線上履歷，還有機會獲得遠傳熱賣商品，「智慧音箱小狐狸」。

為延續台大就博會活動的熱度，遠傳表示，陸續將會前進到交通、成功、台科大、輔仁、元智等大學校園就業博覽會及企業說明會。

遠傳表示，3月18日台大企業說明會更邀請到遠傳總經理井琪，與大家面對面對談，分享遠傳未來發展策略，歡迎在學青年學子踴躍參與。

遠傳新世代菁英計畫是培養5G大人物的特別培訓計畫，包含三大特色，理論與實務兼具、精實培訓評鑑機制、職涯規劃指導(Mentor)，培訓期18個月，進入計畫即是正職同仁，可參與各類系統開發與應用服務專案、以及規劃線上與線下通路的行銷專案，快速成為數位專業人才。

遠傳說明，該計畫分別為「大人物科技菁英組」與「數位時代行銷菁英組」兩組別，前者學習發展領域包含電信雲網路規劃分析、大數據資料分析與機器學習、物聯網平台與解決方案開發、雲端服務開發與自動化維運、資訊安全服務開發等；後者包含全通路行銷規劃與應用、社群與媒體經營、電商行銷規劃與經營、顧客體驗歷程設計與優化、數位軌跡分析與運用、消費行為分析與應用等。

遠傳強調，已準備好迎接嶄新5G數位時代，從電信公司轉型到新經濟數位服務公司，期盼邀請想成為『大人物』的數位世代菁英，一同打造萬物互聯新時代。

遠傳2019菁英計畫應徵資格，大學、研究所畢業。電子、電機、電信、通訊等相關科系畢業，或對5G網路規劃應用有研究涉略，建議申請「大人物科技菁英組－電信網路規劃分析」。

資工、資訊、資管等相關科系，或對學習程式有高度熱情，建議申請「大人物科技菁英組-數位科技開發應用」。

行銷、數位媒體設計相關科系，或對數位行銷有高度興趣，建議申請「數位時代行銷菁英組」。 工作經驗不限、良好的中、英文能力， 主動積極，勇於學習，團隊合作，樂於接受挑戰。