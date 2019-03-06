鴻海徵工業互聯網AI人才 招募人數無上限

2019-03-06 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海今（６）日發布新聞稿宣布，啟動工業互聯網AI人才招募計畫，徵才人數不設限，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪4萬5,000元以上，並鼓勵年輕人挑戰百萬以上年薪。

鴻海新聞稿強調，因應人工智能時代新挑戰和新機遇，鴻海直面科技創新潮流，深度佈局「雲、移、物、大、智、網+機器人」，積極掌握工業互聯網商機，加速融入全球產業智能化趨勢。秉持「國際化、科技化、年輕化」的人才發展戰略，誠邀富有專業、熱情、膽識及責任心的新世代全球菁英人才加入鴻海，迎接未來，共展鴻圖。

鴻海強調，擴大展開「AI人才招募計劃」，主要徵才對象為推動「工業互聯網」所需的專業領域優秀人才，整體招募類別延續集團近年發展策略方向，著重鎖定AI人工智慧、大數據、物聯網、8K+5G、雲運算、移動終端、智能生活、機器人應用開發、自動化、電子商務、生醫科技等領域，特別是工業互聯網大數據相關領域的關鍵人才，因應集團對內對外AI大數據分析運用場域需求擴大，徵才人數不設限。

鴻海強調，提供優渥的薪資待遇，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪4萬5,000元以上，並依分權分利經營原則，以工作績效為導向，發放員工分紅及績效獎金，鼓勵年輕人踴躍加入，挑戰百萬以上年薪。福利方面，鴻海提供員工全方位的健康照護，以及總值16萬元的生育、育兒津貼。