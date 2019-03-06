電信徵才啟動 遠傳鎖定大數據、AI、物聯網頂尖人才

2019-03-06 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



物聯網、人工智慧、雲端等技術及產品快速發展，加上即將到來的5G時代，企業極需相關人才，遠傳（4904）今（6）日宣布啟動已邁入第4年的新世代菁英計畫，分成「大人物科技菁英組」與「數位時代行銷菁英組」兩組，鎖定大數據、人工智慧、物聯網頂尖人才。

遠傳指出，自2016年開始啟動人才培育菁英計畫，今年已邁入第四年，並培育達近百位專業人才，今年的新世代菁英計畫將在3月9日台大校園徵才博覽會設攤，現場除有主管解說計畫職缺及學長姐親自分享個人經驗，還設有產品服務體驗區以及遊戲互動區，如線上抓娃娃機可抽friDay購物折扣碼，最高金額高達1萬元。

遠傳表示，新世代菁英計畫是培養5G大人物的特別培訓計畫，包含三大特色，分別是理論與實務兼具、精實培訓評鑑機制、職涯規劃指導（Mentor），培訓期18個月，進入計畫就是正職，可參與各類系統開發與應用服務專案、及規劃線上與線下通路的行銷專案，快速成為數位專業人才。

遠傳說，計畫分別為「大人物科技菁英組」與「數位時代行銷菁英組」兩組別，前者學習發展領域包含電信雲網路規劃分析、大數據資料分析與機器學習、物聯網平台與解決方案開發、雲端服務開發與自動化維運、資訊安全服務開發等；後者包含全通路行銷規劃與應用、社群與媒體經營、電商行銷規劃與經營、顧客體驗歷程設計與優化、數位軌跡分析與運用、消費行為分析與應用等。

遠傳強調，已準備好迎接嶄新5G數位時代，從電信公司轉型到新經濟數位服務公司，邀請想成為「大人物」的數位世代菁英，一同打造萬物互聯新時代，鎖定大學、研究所畢業人才，若是電子、電機、電信、通訊等相關科系畢業，或對5G網路規劃應用有研究涉略，建議申請「大人物科技菁英組－電信網路規劃分析」。

另外，資工、資訊、資管等相關科系，或對學習程式有高度熱情，建議申請「大人物科技菁英組-數位科技開發應用」；行銷、數位媒體設計相關科系，或對數位行銷有高度興趣，建議申請「數位時代行銷菁英組」。

遠傳表示，為延續台大就博會活動的熱度，陸續將前進交通、成功、台科大、輔仁、元智等大學校園就業博覽會及企業說明會。另外，3月18日台大企業說明會更邀請到遠傳總經理井琪，與大家面對面對談，分享遠傳未來發展策略，歡迎在學青年學子踴躍參與。