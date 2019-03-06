鴻海啟動AI人才招募計畫 邀年輕人挑戰逾百萬年薪

2019-03-06 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



台大校園徵才企業博覽會即將在本周六（9日）登場，製造業龍頭鴻海（2317）發布英雄令，今年擴大展開「AI人才招募計劃」，主要徵才對象為推動「工業互聯網」所需的專業領域優秀人才，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪4萬5,000元以上，並以工作績效為導向，發放員工分紅及績效獎金，鼓勵年輕人踴躍加入，挑戰百萬以上年薪。

鴻海指出，「鴻開新局 智造未來」因應人工智能時代新挑戰和新機遇，鴻海直面科技創新潮流，深度佈局「雲、移、物、大、智、網+機器人」，積極掌握工業互聯網商機，加速融入全球產業智能化趨勢。秉持「國際化、科技化、年輕化」的人才發展戰略，誠邀富有專業、熱情、膽識及責任心的新世代全球菁英人才加入鴻海，迎接未來，共展鴻圖。

鴻海表示，鴻飛千里，海納百川。期待與您共赴AI時代之約，聯網於萬物，掘礦於數據，漫步於雲端，緊握工業互聯網產業DT（Data Tech）、AT（Analytic Tech）、PT（Platform Tech）、OT（Operation Tech）四大創富利器，以融合於8K+5G生態系統，應用在八大生活領域，實現「硬軟整合、實虛結合」，將鴻海發展為六流（訊流、金流、技術流，人流、過程流、物流）科技公司。

鴻海擴大展開「AI人才招募計劃」，主要徵才對象為推動「工業互聯網」所需的專業領域優秀人才，整體招募類別延續集團近年發展策略方向，著重鎖定AI人工智能、大數據、物聯網、8K+5G、雲運算、移動終端、智能生活、機器人應用開發、自動化、電子商務、生醫科技等領域，特別是工業互聯網大數據相關領域的關鍵人才，因應集團對內對外AI大數據分析運用場域需求擴大，徵才人數不設限。

鴻海重視年輕人才的「選育用留」和職涯發展，建立了完善的培育機制，讓年輕人才實踐「學以致用、用以致學」，做到工作中學習、學習後工作，並遴選潛能人才至海外進修、培訓，開拓其國際視野，培養成為跨領域的專業人才。

鴻海指出，公司提供優渥的薪資待遇，新進工程背景大學畢業生起薪4萬元以上，工程背景碩士畢業生起薪4萬5,000元以上，並依分權分利經營原則，以工作績效為導向，發放員工分紅及績效獎金，鼓勵年輕人踴躍加入，挑戰百萬以上年薪。福利方面，鴻海提供員工全方位的健康照護，以及總值16萬元的生育、育兒津貼。