5G發展 關注資訊科技、通訊服務及REITs等題材

2019-03-06 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



行動通訊技術由最初的1G僅能支援行動通訊，發展到可以傳送簡訊的2G。後來增加了行動上網的功能，之後提升行動上網的速度之後，進展到目前的4G。市場普遍認為2019年是5G元年，因為全球各大通信廠商將陸續進行5G的測試商轉布局，而5G產業概念將成為2019年投資市場的焦點。

富邦證券表示，在發展5G的過程中，預期將受惠的產業有資訊科技（電信設備、手機、軟體、大數據）、通訊服務（電信營運商、媒體）及REITs（基地台租賃）等，而5G發展帶動產業的投資機會將隨推動進程而有不同題材的發酵時間。

5G正式名稱為第五代行動通訊系統（5th generation mobile networks），是指第五代行動通訊技術。而5G除了提供更快速的上網速度外，還將廣泛運用在AR、VR、物聯網、廣播類服務、AI、無人駕駛，以及發生自然災害時的生命線通訊等等。

根據國際電信聯盟（ITU）IMT-2020要求，5G最大傳輸速率預計可高達 20 Gbps，比4G要求提高20倍左右，而5G實際傳輸速度約100Mbps，相較於4G的10Mbps高出許多。

另外，在端到端的連線延遲速度根據ITU的要求，5G是1毫秒，而目前的4G是10毫秒。但5G波長較4G短，因此在繞射能力上比4G差，原本一個4G的基地台就能覆蓋的範圍，5G基地台就得裝設6~8個基地台才覆蓋到。

隨著世界變得更數位化與全球化，各個產業都面臨了由ICT（資訊與通信科技）技術所驅動的產業變革。根據預測，到2026年，ICT業者因5G的推動，將在金融服務、大眾運輸、醫療以及製造業…等八個關鍵產業取得高達3.3兆美元的營收。

而Ericsson報告表示，5G商機可分為三大區塊，包括了行動網路、物聯網以及固網業務等，這三大領域相加將至少有1.1兆美元的市場。到了2026年，預估電信運營商可以通過5G從製造，能源和公用事業、公共安全、醫療保健、公共交通、汽車、媒體和娛樂、金融服務、零售和農業等10個特定行業獲得6,190億美元的收入潛力。

雖然5G是未來發展必然的趨勢，然而目前5G基礎建設嚴重不足，而且之後資本投入將比4G多出數倍。另外，5G手機因為功耗過高影響待機時間及研發成本等問題仍需解決。因此在未來數年中，行動網路仍將是以4G為主。而待基礎建設逐步完成後，將逐漸由4G及5G並存的4.5G，過渡到5G的時代。

富邦證券表示，在發展5G的過程中，預期受惠的產業涵蓋資訊科技（電信設備、手機、軟體、大數據）、通訊服務（電信營運商、媒體）及REITs（基地台租賃）等，而5G發展帶動產業的投資機會將隨推動進程而有不同題材的發酵時間。

基地台相關設備、局端設備，以及網路設備產業將優先發酵，尤其在國安考量下，歐美廠商更有機會受惠。其次為晶片廠商，電信營運商﹅軟體整合及大數據﹅用戶端設備及手機等產業，預期將會在接近5G開始商轉的時間點逐漸發酵。

因此，隨著5G的發展，投資人可關注在發展進程中逐漸受惠的相關投資標的，來參與5G發展所帶來的獲利。