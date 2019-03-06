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又一家喊上「五」字頭 大和調高大立光目標價至5,060元

2019-03-06 02:36經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

股王大立光（3008）2月營收驚奇，單月業績25億元，較去年同期增長14%，外資圈在里昂日前調高目標價到「五」字頭後，最新又有一家跟進喊「五」字頭：大和指出，股王的營收預示好兆頭，多鏡頭行情正式啟動！並將其目標價一口氣由4,000元，拉高到5,060元。

大和目前給股王「買進」評級，一直以來，大和都是看好多鏡頭帶旺股王的代表。另一家花旗環球證券，也在晚間火速評論大立光的2月營收，評級與目標價暫保持「買進」和4,900元。

大和表示，大立光2月營收成長，累計前二月營收達到大和第1季財測的72%，而且管理層展望3月持續向上，強勁表現呼應該券商預期，三鏡頭效益自年初開始發酵，足以抵銷iPhone疲弱衝擊。

大和原本預估，大立光本季營收約82億元，現在拉高到89億元，換算較去年第4季衰退29%，年表現持平；比起上一季年減幅高達23%，改善相當顯著。

報告進一步指出，今年鏡頭升級風潮，可望帶動2019-2020年三鏡頭手機出貨增加到1.8億至3.53億支，比去年的1.8億支大增，而此趨勢從近來三星、小米推出旗艦機種紛紛採用便透露端倪；看向未來，還有華為的P30系列、蘋果下半年新款iPhone將採用三鏡頭，領導廠的大立光受惠無疑。

大和重申，第1季將是股王谷底，而且今明年獲利可望重返雙位數成長，其他7P、高畫素與潛望鏡鏡頭同步帶來推力，因此調高其今明年EPS預估2%，最新為222元、269元，目標價跟著拉高。

大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照
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