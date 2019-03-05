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中科去年營業額7,248億元 創歷史新高

2019-03-05 20:11經濟日報 記者宋健生╱即時報導

中科園區去年營業額大躍升，累計7,248.82億元，較2017年成長28.5%，創歷史新高；園區貿易總額為5,375.77億元，其中出口總額3,478.91億元，年增13.5%；就業人數達到4萬7,907人、年增10%，亦為歷史新高。

中科管理局長陳銘煌表示，中科營業額續創新高，主要因為人工智慧及高效能運算需求增加、半導體高階製程訂單續增、DRAM價量齊揚等因素。

以六大產業分析，積體電路產業受惠於人工智慧及高效能運算需求增加、半導體高階製程訂單續增、DRAM價量齊揚等因素使營業額大幅成長47.3%。

光電產業受到國際大廠面板產能陸續開出影響，整體面板產業面臨供給大於需求，營業額衰退3.9%，但廠商透過調整產品結構，往大尺寸及高階化發展，期能維持產業競爭力。

精密機械產業受惠於半導體、面板、航太等產業，對高階製程設備及自動化設備需求增加，加上廠商陸續擴增產線，營業額成長約5.7%。另生物科技廠商持續進駐投資、新產品陸續上市等，成效陸續顯現，營業額成長17.9%。

中科去年招商成果豐碩，引進高科技廠商20家，主要以精密機械11家最多、生物技術4家、光電3家電腦周邊1家及積體電路1家，累計總投資金額76.9億元。

中科截至去年12月底，已引進196家國內外高科技廠商(包含37家外商)，計畫投資額逾2兆800億元。

去年引進亮點廠商，包括台達電投資10餘億元，成立機器人研發總部，創造約300人的就業機會，將成為中科機器人自造基地重要合作夥伴等。

時碩工業研製精密金屬加工零組件，計畫建立精密金屬加工零組件供應鏈，未來藉由透過CAD/CAM +PLM+MES +SPC量測數據化的整合系統，推動智能化生產製造，提供整合上下游關鍵供應鏈的平台。

優美特創新材料研發製造量子點材料，在經過電或光的激發後可以發光，常被應用於照明與顯示器材料。量子點材料具豐富運用性，可推廣至生技醫療產業及有機發光產業等，帶動台灣相關產業提升國際競爭力。

展望今年，陳銘煌說，全球主要經濟體景氣陸續降溫，各主要預測機構下修全球經濟與貿易成長率，預計市場的成長力道將會大幅減緩。

不過，陳銘煌認為中科園區廠商半導體高階製程營收占比提高，5G應用、AI人工智慧、物聯網及車用電子等相關應用商機，可望維持園區廠商營業額。

陳銘煌預估，中科園區今年營業額可較去年成長1.4%，達7,350億元。未來中科也將持續建構創新創業生態系、邁向兆元高科技產業重鎮、鏈結國際並打造世界綠色科學園區典範。

中科園區去年營業額大躍升，累計7,248.82億元，較2017年成長28.5%，...
中科園區去年營業額大躍升，累計7,248.82億元，較2017年成長28.5%，創歷史新高。 記者宋健生／攝影
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