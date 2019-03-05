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微博去年第四季營收高於預期 增速卻創11季新低

2019-03-05 19:33聯合報 記者李仲維╱即時報導

3月5日美股盤前，微博發布2018年第4季業績，微博當季營收年增28%至4.819億美元，增速為十一季以來最低，但高於市場預期。微博財報發出後，盤前股價上漲逾3%。

華爾街見聞報導，在營收中，廣告和市場營收為4.17億美元，年增25%；增值服務營收為6490萬美元，年增44%。

去年第4季微博成本和費用合計2.988億美元，上年同期為2.322億美元。微博在財報中稱，成本和費用的增長，主要是由於近期收購直播業務和人力成本提高所致。

報告期內，微博淨利為1.665億美元，年增27%。2018年12月，微博月活躍人數為4.62億，年增7000萬。月活躍用戶中93%為移動端用戶。當月日活用戶為2億，年增2800萬。

此外，微博也公布2019財年第1季業績指引。微博預計第1季營收將在3.95億美元至4.05億美元之間。

微博CEO王高飞称，微博在2018年強勁封關，在激烈的市場競爭中，微博繼續拓展使用者規模，並提高使用者參與度。進入2019年，微博將繼續專注於多維度的平台開發，加強社交內容生態系統，並為內容創作者賦能。微博還將在數位廣告領域占據更大的市占率，在遠期達到盈利多元化。

此外，新浪也發布業績，去年第4季營收增長14%。2018年全年，新浪營收為21.1億美元，年增33%。

微博營收

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