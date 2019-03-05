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這社區俯瞰酷似神奇寶貝球 房價最低僅每坪9萬元

「天天開心」男星驚傳車禍 撞公車臉鐵青

影／MWC懶人包　盤點科技新趨勢

2019-03-05 18:48經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

世界行動通訊大會MWC正式結束，不只5G通信技術受矚目，手機大廠推出的折疊式手機，更是令人眼睛為之一亮，帶您一覽今年重要的科技新趨勢。

手機行動通訊5G

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