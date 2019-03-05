影／MWC懶人包 盤點科技新趨勢

2019-03-05 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



世界行動通訊大會MWC正式結束，不只5G通信技術受矚目，手機大廠推出的折疊式手機，更是令人眼睛為之一亮，帶您一覽今年重要的科技新趨勢。