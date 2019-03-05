半導體高階、5G、AI運用 中科管理局： 仍看好今年成長

2019-03-05 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



中科園區去年再創歷史新高。 報系資料照 分享 facebook

中科園區去年營業額突破7000億元大關，達7248.82億元，較106年大幅成長28.56%，再創歷史新高。中科管理局並預測，因半導體高階製程營收占比提高，加上5G應用、AI人工智慧、物聯網及車用電子等相關應用商機，可望維持園區廠商營業額，今年營業額預估可較去年成長1.4%，達7350億元。

中科管理局指出，雖然全球主要經濟體景氣陸續降溫，各主要預測機構下修108年全球經濟與貿易成長率，市場的成長力道將會大幅減緩，但對今年的成長依然樂觀。

中科管理局指出，隨著全球經濟穩健成長，園區去年較前年成長28.56%，創下歷史新高，其中以積體電路產業營業額最高，約為新臺幣5147.38億元，佔最高比重71.01％；光電產業次之，約為1709.86億元，比重約佔23.59％；精密機械產業營業額約為292.17億元，比重約佔4.03％，其餘產業營業額約為99.40億元，比重約佔1.37%。

貿易總額為5375.77億元，其中出口額為3478.91億元、進口額為1896.86億元，分別較106年成長13.50%及衰退32.66%，但出超達1582.05億元。