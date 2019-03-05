歐洲客戶訂單持續回籠 美喆2月營收年增11%

2019-03-05 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



塑膠地板製造業廠商－美喆－KY（8466）公布2月營收達2.37億元、年增11.6%；美喆－KY表示，受惠外銷ODM訂單需求保持良好成長動能，尤其歐洲客戶拉貨力道轉強，帶動單月營運成長。

美喆－KY指出，首季為傳統單季，不過，受惠集團外銷製歐洲的ODM訂單需求持續維持成長動能，在主要客戶拉貨力道轉強下，帶動2月營收成長，單月營收達2.37億元，較去年同期的2.12億元成長11.6%；累計前二月營收達5.37億元，較去年同期成長6.5%。

展望2019年首季營運，美喆-KY表示，公司持審慎樂觀看法，主因隨著自有品牌部分遞延訂單將陸續在3月逐步交貨下，加上自有品牌業務可望持續擴大經銷通路合作，以及異業結盟等效益持續發酵，加上LVT（Luxury Vinyl Tile）與SPC（Stone Plastic Composite）石塑地板新款系列產品推出等，有助於帶動中國地區營收比重進一步提升。