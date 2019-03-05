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研華攜手AMD、Mentor 加速共創嵌入式人工智慧新未來

2019-03-05 17:56經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

工業電腦廠研華 （2395）宣布將與晶片大廠超微半導體（AMD）以及西門子旗下軟體公司明導（Mentor）攜手，結合彼此產品與科技優勢，加速實現AI科技普及化，共創更多AI商機三方將以整合人工智慧促使嵌入式系統跨入新應用領域，以更高效率和更聰明的方式服務人群、改善民眾生活。

研華嵌入式物聯網事業群協理李承易表示，每個人都可以找到許多開放原始碼的AI科技，但如何將AI科技整合進嵌入式系統一直都是一大挑戰。從資料收集、模型訓練、到邊緣推理系統的布建，沒有人能夠單獨完成人工智慧物聯網（AIOT），這就是為什麼研華會與共創夥伴緊密合作，以加速AI在嵌入式系統中的佈建。

AMD嵌入式解決方案事業群產品行銷總監Stephen Turnbull則認為，結合AMD Ryzen™ Embedded V1000嵌入式處理器、機器學習軟體、以及Mentor和研華所提供的解決方案，協助客戶實現未來，讓他們可輕鬆創造並安裝以人工智慧加強的應用項目於客戶的嵌入式系統中。

Mentor嵌入式系統部門平台事業部總經理Scot Morrison也表示，Mentor供應商用作業系統平台予各種不同的嵌入式應用已經行之多年。透過與AMD的夥伴關係，可善用他們硬體最佳化的AI賦能，連手提供完整的AI布建解決方案，緊密地整合於研華的嵌入式硬體平台。

李承易持續補充，AI人工智慧科技與嵌入式系統的整合，主要是服務模式創新整合，以處理複雜的流程與任務，尤其在機器學習應用中，程式化的演算法需仰賴強大而可靠的運算單元消化大量資料，因而邊緣運算扮演重要的中介角色，以滿足雲端與感測裝置之間的連結。

因此，透過整合研華、AMD和Mentor的產品與服務，將可協助客戶加速導入人工智慧，以致力於讓邊緣運算更易於運用；此外，結合三方所建立的基礎架構，使客戶可專注於終端硬體及中介軟體的AI應用開發。

研華人工智慧AMD

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