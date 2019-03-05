5G商用帶動新商機 2021年5G手機出貨1.2億支

2019-03-05 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



資策會產業情報研究所（MIC）觀察今年MWC，今（5）日提出10項影響科技與生活的新趨勢，認為5G商用將帶動網路與裝置新商機，看好5G智慧手機市場商機可期，預估今年5G手機出貨量372萬支，2021年將增達1.2億支，2023年上看4.5億支。

資策會MIC指出，今年將是5G邁向商用重要的一年，預估年底前全球將有21個國家／地區近40家營運商推出5G商用服務，同時期，5G終端領域的市場競局也將展開，不僅是5G智慧型手機領域，還包括5G家庭路由器、行動熱點等網路終端設備，5G產品同時朝消費與垂直市場推展。

MIC認為，5G智慧手機市場商機可期，將由主要品牌廠商三星、華為、小米等領軍，在今年中接續出貨量產，預估今年5G手機出貨量達372萬支，占整體智慧型手機出貨量0.3%。

MIC表示，預計2020年採用5G系統單晶片的手機將上市，帶動產業加速推展，加上蘋果iPhone推出5G產品助力下，2021年5G手機出貨將達1.2億支。

MIC指出，今年MWC對智慧型手機產業來說熱鬧非凡，規格在通訊、面板與相機等方面都有革命性的提升，大廠除了展示新一代可商用的5G智慧型手機與大頻寬的應用、可以把平板電腦放進口袋的摺疊式設計、另外智慧型手機的多鏡頭加上AI的運算處理，使手機拍照攝影能力直逼類單眼相機。

MIC強調，規格的提升有賴於包括處理器、天線、射頻、面板、材料、轉軸、光學、散熱、電池、記憶體等供應鏈的貢獻。

MIC觀察指出，今年MWC大展中，共有10項可能促使產業改變的重要新科技領域趨勢值得關注，包括5G、智慧型手機、汽車、AI人工智慧、工業4.0、消費性電子、智慧城市、智慧家庭、數位應用安全與新型態關鍵零組件。