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工研院攜手新代 發表智能化工具機軟體整合標準

2019-03-05 16:42經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

工具機彼此講「同款話」更Smart了！智慧製造聯網數據加值聯盟（SMDVA）今（5）日舉行第二屆會員大會，並發表「智能化工具機軟體整合標準」，此標準讓工具機擁有共同的數據傳輸標準、解決過去工具機無法互相聯網的窘境，有益機台智慧生產。

這項標準整合工業物聯網國際主流標準「OPC統一架構」（OPCUnified Architecture），業界俗稱OPC UA，及參考德國工具機製造公會標準（VDW, OPC UA Information Model for CNC Systems），並加入台灣產業界的需求，協助台灣工具機接軌國際標準、提高競爭力、搶攻海外銷售市場，當前聯盟積極推廣此標準，盼加速我國工具機發展智慧製造。

根據市調機構Marketsand Markets的資料顯示，全球智慧製造市場規模預計到2023年將成長至2990億美元，2018年至2023年的複合年增長率（CAGR）為11.9％，智慧製造商機龐大。因應未來趨勢，製造業希望導入工業物聯網技術，提高生產效率、降低成本，推動智慧生產提高競爭力。

智慧製造聯網數據加值聯盟首任會長工研院機械所所長胡竹生表示，過去工具機產業沒有共通的數據傳輸標準，僅由工具機控制器商或工具機廠，各自建立數據傳輸標準，不同品牌或型號的機台彼此各說各話、無法互相溝通，不利產業發展工業物聯網。為解決上述問題，聯盟開發「智能化工具機軟體整合標準」，讓不同工具機及上層監控系統有共同語言來交換資訊，彼此聯網進行直接雙向的溝通，解決過去機台無法對話的難題，希望幫傳統製造業升級，迎向智慧製造。

胡竹生指出，「智能化工具機軟體整合標準」的優勢是採用國際主流的OPC UA作為數據傳輸標準、更參考德國工具機製造公會(VDW)的標準，及加入台灣產業界的需求，由聯盟與國內業者合作所開發出的資訊模型。工具機導入此標準後，能顯示跟蒐集不同機台的聯網資訊，如機台名稱、即時運作狀態和實際參數/壓力/溫度等，省去人工輸入參數排程的繁複手續，有助讓機台自動智慧參數調校與優化，提升製造效率和品質，以因應新世代少量多樣的訂單需求。此外，該標準也助台灣工具機鏈結工具機國際標準(VDW)，讓以外銷為主的工具機產業強化國際競爭力。

新代科技總經理蔡尤鏗表示，「智慧製造」的趨勢在近年蓬勃發展，如何讓機器設備「聰明」及「有彈性」變成製造業中最熱門的主題，這十分仰賴設備聯網的大數據如何「取得」及「分析」技術。雖然台灣目前在全球設備或零組件供應鏈中，扮演舉足輕重的角色，但對於過程資訊的串聯和分析，卻仍然十分薄弱。

其中「共通資訊模型的訂定」及「應用生態系」的建立，是目前最迫切需要的。智慧聯網聯盟（SMDVA）的連結和成果，就是希望可以補足「共通資訊模型」的不足，讓溝通成為標準化，並接軌國際。此外，台廠中小企業眾多，開發能量相對分散，因此如何吸取國際經驗並發揮綜效，建立「應用生態系」，快速累積經驗，是最可行的路。相信透過聯盟整合產學研，可以讓台灣智慧製造的整體應用水平快速向上提升。

目前聯盟免費開放業者使用「智能化工具機軟體整合標準」，並預計將此標準先由工具機控制器商開始試用，未來將進一步推廣至下游的工具機業者，目前工具機控制器廠商新代公司已導入此標準，並結合研華WISE-PaaS平台，期許藉此提升生產效益，快速邁向工業4.0。

智慧製造聯網數據加值聯盟5日舉行第二屆會員大會及研討會，左起為盟立協理林財興、工...
智慧製造聯網數據加值聯盟5日舉行第二屆會員大會及研討會，左起為盟立協理林財興、工研院智慧機械科技中心主任陳來勝、清大動機系特聘教授宋震國、東台精機董事長嚴瑞雄、智慧製造聯網數據加值聯盟會長暨工研院機械所所長胡竹生、新代科技總經理蔡尤鏗、研華副總經理蔡奇男、台達電經理鄭有倫、工研院機械所副所長周大鑫、工研院機械所業務組長鐘裕亮。工研院／提供
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