中科去年營業額暴增 關鍵因素是這些

2019-03-05 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



三大科學園區去年營運績效近日出爐，隨著人工智慧及高效能運算需求增加、半導體高階製程訂單續增、DRAM價量齊揚等因素，中科去年營業額躍升至7,248.82億元，年增幅度達28.56%，也創下歷史新高；今年營業額則上看7,350億元，年增1.4%。

中科指出，去年園區貿易總額為5,375.77億元，其中出口總額為3,478.91億元，年增13.50%；就業人數達到47,907人，較2017年底增加4,377人，成長10%，同為歷史新高。

以六大產業分析，積體電路產業受惠於人工智慧及高效能運算需求增加、半導體高階製程訂單續增、DRAM價量齊揚等因素，使得營業額大幅成長47.30%。

光電產業受國際大廠面板產能陸續開出影響，整體面板產業面臨供給大於需求，營業額衰退3.98%，但廠商透過調整產品結構，往大尺寸及高階化發展，希望藉此維持產業競爭力。

精密機械產業受惠於半導體、面板、航太等產業對高階製程設備及自動化設備需求增加，加上廠商陸續擴增產線，營業額成長5.69%。此外，生物科技產業廠商持續進駐投資、新產品陸續上市等，成效陸續顯現，營業額成長17.99%。

至於招商成果，中科去年引進高科技廠商20家，主要以精密機械11家最多、生物技術4家、光電3家電腦周邊1家及積體電路1家，投資總金額76.9億元。

中科指出，截至去年底，已經引進196家國內外高科技廠商（包含37家外商），計劃投資額逾2兆800億元。亮點廠商包括台達電的台中分公司投資10餘億元，成立機器人研發總部，創造約300人的就業機會，將成為中科機器人自造基地重要合作夥伴等。

此外，時碩中科分公司研製精密金屬加工零組件，計畫建立精密金屬加工零組件供應鏈，未來藉由透過CAD/CAM +PLM+MES +SPC量測數據化的整合系統，推動智能化生產製造，提供整合上下游關鍵供應鏈的平台。

優美特創新材料股份有限公司研發製造量子點材料，在經過電或光的激發後可以發光，常被應用於照明與顯示器材料。量子點材料具豐富運用性，可推廣至生技醫療產業及有機發光產業等，可帶動台灣相關產業提升國際競爭力。

中科指出，雖然全球主要經濟體景氣陸續降溫，市場的成長力道將會大幅減緩，但中科園區廠商半導體高階製程營收占比提高，5G應用、AI人工智慧、物聯網及車用電子等相關應用商機，可望維持園區廠商營業額，預估今年營業額年增1.4%，達7,350億元，未來將持續建構創新創業生態系，邁向兆元高科技產業重鎮。