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竹科107年營收3年新高 成長5.56%

2019-03-05 15:12聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

竹科學園區107年營業額為10,755.14億元，較106年增加 5.56%，創近3年新高。其中，積體電路產業營業額為最大宗，佔竹科營收比重73.56%，生物技術產業營業額雖僅佔1.09%，但成長率仍居六大產業之冠，達16.29%。

竹科管理局表示，積體電路產業營業額7,911.87億元為最大宗，佔竹科營收比重73.56%，成長6.88%；光電產業居次，營業額1343.89億元，佔12.50%，減少5.20%；精密機械產業營業額469.01億元，佔4.36%，成長6.65%；電腦及周邊產業營業額438.69億元，佔4.08%，成長11.57%；通訊產業營業額403.94億元，佔3.76%，成長9.72%；生物技術產業營業額117.40億元，佔1.09%，成長率仍居六大產業之冠，達16.29%。

2018年雖然是全球經濟情勢動盪的一年，美中貿易戰未停歇，貿易摩擦促使全球經濟秩序失衡，製造業面臨挑戰，但竹科107年廠商出口額持續暢旺，達新台幣10,178.69億元，較去年同期成長8.23%，亦帶動電子元件及原材物料進口增加，園區進口額新台幣4,391.88億元，較去年增加10.36﹪。

竹科管理局指出，在新核准投資案方面，107年共新引進44家投資案，較去年成長37.5%，投資金額近131.36億元，較去年成長14.44%，廠商入區狀況持續熱絡，預估3年內可提供就業3325人以上，創造376.66億元營業額。

軟硬整合為產業未來發展趨勢，本年度新廠中，開發軟硬整合產品或服務者計8家，佔18%。重大投資案包括新進廠商三顧公司引進日本CellSeed層片細胞培養技術、中國砂輪開發鑽石碟技術再生晶圓、既有廠商力晶科技公司銅鑼園區投資擴廠、力成科技公司竹科三廠擴廠、京元電子動土等，新廠落成案計有祥翊、羅門哈斯、宜鼎、富田電機、筑波醫電分公司、艾克爾、新代科技及應用材料培訓中心等8件。

截至107年底竹科登記進駐廠商512家，就業人數15萬3503人，較106年底增加1132人。

未來考量產業趨勢與市場需求，並因應科技發展及園區開發強化規劃，將以「原強項進化，攻新興領域」為策略，定訂「推動產業創新」、「環境智能優化」、「強化跨域合作與交流網絡」三大方向，精進硬體產業聚落優勢並跨域軟體應用發展。

竹科新台幣

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