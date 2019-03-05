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為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

信邦鎖定嘉義市 二年內設置5MW屋頂型太陽能系統

2019-03-05 14:59經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

信邦今天表示，該公司與嘉義市綠能服務管理中心合辦的「綠能屋頂 全民參與」媒合說明會日前圓滿落幕，現場共吸引逾100多位市民參與，超過三分之二的民眾現場留下聯絡資料，並表示很有意願於自家住宅屋頂裝設太陽能板。信邦也將在兩年內，在嘉義市設置5MW屋頂型太陽能系統，以打造綠能家園。

信邦表示，本次活動成功幫助市民瞭解，綠能屋頂對社會的正面影響，以及為民眾帶來的效益，信邦也透過本次活動面對面與民眾交流，深入解答民眾對綠能屋頂的相關疑慮，包含民眾自主評估屋頂狀態SOP、合約義務與權利、20年後太陽能板如何處理、20年後簽約模式、以及中途解約賠償金等相關問題。

本次活動很榮幸邀請到嘉義市政府環境保護局秘書許育維、台灣電力公司黃課長、太陽光電系統商公會輔導理事長鄭博文，分享有關綠能屋頂如何助力產業升級以及未來發展的影響力；鄭博文也於現場提出，打造嘉義市目標成為全世界第一個正能量城市的願景，鼓勵民眾攜手共建智慧綠能城市。

信邦為嘉義市政府「綠能屋頂 全民參與」計畫唯一優質營運商，將在兩年內於嘉義市設置5MW屋頂型太陽能光電系統，與市民共同打造綠能家園，本次也動員太陽能事業處同仁，在活動中協助民眾排除屋頂型太陽光電發電系統設置之相關疑慮，後續將安排時程針對有意願裝設太陽能板的民眾現場評估。

綠能屋頂的推動，除了有賴嘉義市政府和信邦電子合作，更期盼透過全民共同參與，讓綠色經濟及環境永續的願景能真正落實，打造嘉義市成為全世界第一個正能量城市。

太陽能綠能信邦

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