小米台灣總經理異動 3月9日起由香港營運總監羅燕兼任

2019-03-05 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



小米集團今宣布小米台灣總經理李佳峰將於3月8日辭職；自3月9日起由小米香港營運總監羅燕兼任。

小米集團高級副總裁王翔表示，台灣市場是小米集團首個拓展的海外市場，我們相當重視台灣市場的發展，對小米極具指標性意義。非常感謝Henman(李佳峰)於過去5年10個月的貢獻與付出，讓小米在台灣市場成長茁壯，更誠摯地祝福他未來的旅程順利。

王翔表示，於3月9日起將由小米香港營運總監羅燕兼任台灣市場負責人，羅燕擁有完整業界經歷，於小米集團任職超過7年，熟稔港台市場趨勢，已與Henman密切地溝通與聯繫，將順利完成業務交接；期待在她的帶領之下，小米在台灣市場將邁入下一個五年的高峰。

小米表示，羅燕於小米集團任職超過七年，為集團國際部首批創始員工之一，曾在小米進入台灣市場第一年時，參與規劃和運營小米網台灣站，而後以快速的執行效率，帶領小米香港團隊屢創佳績。她將自3月9日起將接下小米台灣市場負責人一職，推動小米「手機」與「AIoT」雙引擎戰略，引進更多適合台灣市場需求的小米產品，讓小米在台灣的布局更趨完整。

李佳峰亦為小米國際部首批創始成員之一，為小米在全球重要市場開疆闢土的舵手。自2013年