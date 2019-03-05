趨勢校園徵才活動開跑 將開放250名資安相關職缺

2019-03-05 14:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



智慧連網時代來臨，網路安全影響從個人連動到全世界。根據Gartner預測，2019年資安市場將持續成長8.7%，達1,240億美元，龐大的市值呼應了資安服務需求，而資安人才被賦予的角色與期待亦同時提升。

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技， 積極培育人才國際視野，針對全球資安威脅趨勢進行研究，並鼓勵先進軟體技術研發，從2019年3月起舉辦校園徵才博覽與說明會，預計開放250名資安相關職缺，並安排暑期實習以及全年實習計畫等系列活動。

趨勢科技人資協理柯志宜表示：「趨勢科技近年不斷提升資訊安全防護服務，建構個人、企業以及全球的資安防護網。同時對內對外舉辦AI技術應用相關競賽，讓專業人才有機會相互切磋技能。透過多元資源的投注，期望藉以發掘及培養出更多潛力人才的加入，以提升資安人才數量，進而強化台灣資安實力！共創智慧連結，守護全視界。」

為了進一步落實資安人才培育及建構世界級的團隊，趨勢科技於3月5日起至3月18日展開七場校園徵才博覽會與說明會活動，徵才攤位上將展示AI對戰體驗，帶領同學認識IoT時代可能面臨到的聯網威脅，體認資安防護的使命感，並提供適性自我檢測，幫助同學了解個人在趨勢科技的合適職涯領域。

不僅如此，趨勢科技更同時提供校園教室面試活動，凡預先線上報名提供個人簡歷並完成程式能力測驗 （Codility），同學將有機會於現場與研發主管直接對談，進行15分鐘快速面試，通過者將取得進入趨勢科技任職的敲門磚。

今年趨勢科技預計開放資安威脅研究、網路安全分析、物聯網資安防禦軟體設計、AI軟體／機器學習分析工程、後端程式開發以及軟體測試研發等六大職缺類型，預計招募250名新血。