小米台灣高階人事異動 總經理李佳峰辭職、羅燕接任

2019-03-05 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



小米集團今（5）日宣布小米台灣總經理李佳峰將在3月8日辭職；自3月9日起由小米香港營運總監羅燕兼任。

小米集團高級副總裁王翔說：「台灣市場是小米集團首個拓展的海外市場，我們相當重視台灣市場的發展，對小米極具指標性意義。非常感謝Henman過去五年10個月以來對小米的貢獻與付出，讓小米在台灣市場成長茁壯，更誠摯地祝福他未來的旅程順利。」

王翔同時指出：「非常高興宣布自3月9日起，由小米香港營運總監羅燕兼任台灣市場負責人，羅燕擁有完整業界經歷，在小米集團任職超過七年，熟稔港台市場趨勢，已與Henman密切地溝通與聯繫，將順利完成業務交接；期待在她的帶領之下，小米在台灣市場將邁入下一個5年的高峰。」

羅燕在小米集團任職超過七年，為集團國際部首批創始員工之一，曾在小米進入台灣市場第一年時，參與規劃和運營小米網台灣站，而後以快速的執行效率，帶領小米香港團隊屢創佳績。

羅燕自3月9日起將接下小米台灣市場負責人一職，推動小米「手機」與「AIoT」雙引擎戰略，引進更多適合台灣市場需求的小米產品，讓小米在台灣的布局更趨完整。