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DRAM合約價Q1罕見下修 跌幅2011年來最大

2019-03-05 14:16經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查，由於DRAM產業正值供過於求的市況，大部分交易已經改為月結價（Monthly Deals），2月更罕見出現價格大幅下修。目前季跌幅從原先預估的25%調整至逼近30%，是繼2011年以來單季最大跌幅。

DRAMeXchange指出，從市場面來觀察，整體合約價自去年第四季開始下跌後，庫存水位持續攀升，近期DRAM原廠庫存（含wafer bank）普遍來到至少一個半月的高水位。

同時，Intel低階CPU缺貨情況預期將延續至今年第3季末，在需求受到壓抑下，PC-OEM也無法消化供應商的DRAM顆粒，整體市場呈現「無量下跌」的窘況，代表即使原廠願意大幅降價求售，也無法有效刺激銷量。如果需求沒有強勁回歸，高庫存水位將導致今年DRAM價格持續下修。

放眼一至二年後的DRAM市場，三大廠在市占率上的競爭不會停歇。SK海力士日前宣佈將斥資120兆韓圜（約1,070億美元）興建四家晶圓廠，維持競爭優勢。

美光集團則加碼於台灣興建封測廠，同時在台中后里的台灣美光記憶體，正考慮新建全新的12吋DRAM廠，最快可能在明年年底完工，2021年可以放量。而最大廠三星目前也正在興建平澤二廠。

大者恆大已是DRAM市場不變的趨勢，加上新競爭者挾帶充沛資源與資金，規模較小的DRAM廠如果製程與規模上無法跟進，在不久的將來即可能面臨邊緣化的風險。

DRAM美光記憶體

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