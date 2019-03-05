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為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

東台與光陽合作 發表機車零件智慧產線

2019-03-05 14:43聯合晚報 記者黃淑惠／台北報導

東台（4526）今天發表全台首創的「機車關鍵零組件智慧生產線」方案，這個方案是跟國內最大的機車廠光陽合作，預計在明年3月會正式完成這個方案，這是東台積極多角化的一大步。

東台在兩年一度的台北國際工具機展也端出全新的產品跟未來營運方向，今天舉辦「東台50，智造未來」，說明於東台精機50周年後未來布局與展望，同時發表全台首創的「機車關鍵零組件智慧生產線」方案。

東台表示，隨著工業4.0的來臨，智能化需求愈來愈多，東台長期跟客戶相處，知道顧客對智慧製造解決方案殷切的需求及期待，也正式推出TLM整線管理系統優惠方案，搶攻智造商機，今天將發表跟光陽合作智慧加工產線，這是不只是機台的設計，從零件加工到生產全方位智能化的控管，讓產品的生產過程更嚴格把關，預計明年3月會完成。

東台看好智能化市場商機，將參加多場國際展會，全力衝刺訂單，有信心上半年度的營運將跟著加溫。

東台目前工具機營收占84%，電子設備部門營收占16%。在產品應用面方面，汽機車產業約占營收41%、電子業約占13 %、航太業約占6%。市場面表現，2019年1月期間以台灣、大陸為主要市場，約占44%，亞洲其他地區則約27%，至於歐美地區則占22%。

營收工具機光陽

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