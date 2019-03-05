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《波西米亞狂想曲》：娛樂至死的後真相時代

隔半年再補新血 群創要尋次世代顯示器關鍵人才

2019-03-05 12:01經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

群創（3481）聚焦Mini LED、3D觸控感應、超高解析度顯示等前瞻技術，以及虛擬實境（VR）、電動車、公共顯示屏（PID）等多元應用，繼去年九月後，今（5）日宣布「群聚雄才 創新未來」徵才列車啟動，將走進大學辦理徵才，預計開出500名工程師職缺，博士畢業起薪超過6萬元。

「8K+5G+AI生態系，引領全球消費趨勢。」群創打造創新平台，孵育新創事業與關鍵人才，並推動「鬱金香計畫」，鼓勵員工派駐歐洲，學習電動車及5G物聯網技術整合，因應新創事業規劃的菁英將才班陸續推展。培育關鍵人才，掌握次世代技術，也是群創認為要達成其多元化、平台化、加值化「三化」營運模式的必要布局。

群創表示，此次徵才將釋出「技術研發類」、「製造工程類」和「資訊工程類」等三大類別十大工程師職缺，技術研發包含光機電開發、產品管理、業務行銷；製造工程職缺為前段製程整合與設備；資訊工程則有CIM、MIS、自動化等職缺。另也主打海外重點國際人才與AI大數據，尋找機器學習、演算開發、資料科學等領域人才。

群創徵才列車預計3月9日啟動，會前進台灣大學、成功大學、清華大學、交通大學、中山大學、中央大學、台灣科技大學等學校，舉辦現場面談，在校生早鳥優先面談，讓新鮮人畢業即就業。

起薪部分，依照學歷區分，大學畢業3萬8,000元，碩士畢業4萬8,000元，博士畢6萬1,000元，績效獎金另視部門及個人表現而定。

面板業遭遇逆風，群創仍積極增添人力，此次徵才前，去年為攻整機、車載及新零售等應用，也在該年九月啟動徵才，共補進約100名新血。

群創表示，「關鍵人才還是必要的」，今年的徵才計畫，目前暫定就3月這一波，後續看景氣狀況，再決定是否再行補人。

此外，群創近期徵才，皆應用上其大數據人資系統（Smart HR），輔助徵才，透過大數據分析求職者的履歷特質，以匹配職缺特性，媒合出公司職缺的最佳人選。

群創表示，此人資系統可計算求職者的「專業」適配度、「熱情」適配度，最後透過主管現場面談，評選出「承諾」適配度。

群創招募百位菁英，找尋次世代顯示器關鍵人才。圖／群創提供
群創招募百位菁英，找尋次世代顯示器關鍵人才。圖／群創提供
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群創徵才大數據

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