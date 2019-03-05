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群創鼓勵員工派駐歐洲 將招500名次世代顯示器關鍵人才

2019-03-05 11:10經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

面對詭譎多變的全球趨勢，群創深化技術涵養，積極耕耘次世代顯示器技術。鎖定年後轉職者及校園潛力新秀，提供具競爭力的薪資及多元福利制度，提供人才與世界舞台接軌，聚焦世界格局。

鑑於8K+5G+AI生態系引領全球消費趨勢，群創聚焦前瞻技術如miniLED、3D觸控感應、超高解析顯示 Super High Resolution Display，以及多元應用如虛擬實境VR、電動車、公共顯示器PID、工業互聯網等等。

群創打造創新平台，孵育新創事業與關鍵人才，推動「鬱金香計畫」鼓勵員工派駐歐洲，學習電動車及5G物聯網技術整合，因應新創事業規劃的菁英將才班陸續推展。群創認為培育關鍵人才，掌握次世代技術，才能達成「多元化、平台化、加值化」營運模式。

群創首創業界，以「企業學位」獎助同仁在職期間，前往歐洲攻讀碩士學位。同仁透過企業學位，提升自我學能，畢業門檻所需的企業實習學分，也可就近在群創海外據點完成，並可由群創海外技術專業團隊擔任企業導師，讓同仁在職涯中獲得自我挑戰，個人職涯加分。

此外，群創抓緊「新製造」契機，以AI調整營運體質，培養大數據及 data scientist 專才，建構面板工業互聯網重要智能工程。

2019年「群聚雄才 創新未來」預計招募500名工程師，徵才列車預計至台大、成大、清大、交大、中山、中央、台科大等學校，舉辦現場面談，在校生早鳥優先面談，讓新鮮人畢業即就業。

群創提供新鮮人優於同業的薪資，大學畢3.8萬元，碩士畢4.8萬元，博士畢6.1萬元，績效獎金另外視部門及個人表現而定，年薪水準在就業市場上，相當具有競爭力。

今年群創光電校園徵才招募因應手機與通訊軟體運用普及，延續電子化贈品，故再度與知名通訊軟體Line合作，於各大校園現場徵才活動中，填履歷即贈Line points。

點數不僅可於通訊軟體上購買喜愛貼圖外，亦可直接於合作店家通路折抵消費，或兌換成其他點數，抓住年輕人的心。

並搭配自家互動小遊戲「特質找方向」，幫助職場新鮮人於登入履歷時，分析個人特質，瞭解自我強項，以給予未來職涯發展建議及推薦合適職缺。

此外，群創開發大數據人資系統（Smart HR），透過大數據分析求職者的履歷特質以匹配職缺特性，媒合出公司職缺的最佳人選，依據求職者學經歷條件，計算出求職者的「專業」適配度，提供主管於用人篩選上快速參考，另外媒合求職者希望職缺與職缺條件，計算出「熱情」適配度，配對出最具熱忱的求職者，最後透過主管現場面談，評選出「承諾」適配度，快速找出具備群創DNA的潛力新星。

除提供具競爭力的薪資外，群創於廠區設有便利商店、咖啡吧等以利員工休憩再出發的好場所，亦提供內部員工獨享企業相關產品及特約商店優惠。

並且為讓同仁工作之餘得以舒緩壓力，公司設有活力館等運動休閒設施，並提供全天候護理協助及健康諮詢等專業醫療服務。此外，透過不定期舉辦藝文活動及公司內部社團活動，得以鼓勵同仁於職場身心放鬆，打造幸福滿分的職場環境。

群創「2019群才創新 領軍未來」七所校園獵才場次：3月9日台灣大學、 3月10日成功大學 、3月10日交通大學、3月15日台科大、 3月16日清華大學、 3月16日中山大學、3月17日中央大學。

群創推動「鬱金香計畫」鼓勵員工派駐歐洲，今年將招募500名 次世代顯示器關鍵人才...
群創推動「鬱金香計畫」鼓勵員工派駐歐洲，今年將招募500名 次世代顯示器關鍵人才。 圖／群創提供
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