群創將招募500名工程師 博士起薪6.1萬元

2019-03-05 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



群創光電為面板廠，在台灣新竹、台南、高雄皆有分公司，此次面試烏龍案發生在台南廠區。聯合報系資料照片。 分享 facebook

群創（3481）今年「群聚雄才 創新未來」徵才啟動，預計招募500名工程師，徵才列車預計至台大、成大、清大、交大、中山、中央、台科大等校舉辦現場面談，在校生早鳥優先面談，讓新鮮人畢業即就業，大學畢38,000元，碩士畢 48,000元，博士畢61,000元，績效獎金另外視部門及個人表現而定，年薪水準在就業市場上，相當具有競爭力。

群創表示 ，面對詭譎多變的全球趨勢，群創深化技術涵養，積極耕耘次世代顯示器技術，鎖定年後轉職者及校園潛力新秀，提供具競爭力的薪資及多元福利制度，提供人才與世界舞台接軌，聚焦世界格局。

群創指出，8K+5G+AI生態系引領全球消費趨勢，群創聚焦前瞻技術如miniLED、3D觸控感應、超高解析顯示 Super High Resolution Display，及多元應用如虛擬實境VR、電動車、公共顯示器PID、工業互聯網等；群創打造創新平台，孵育新創事業與關鍵人才，推動鬱金香計畫鼓勵員工派駐歐洲，學習電動車及5G物聯網技術整合，因應新創事業規劃的菁英將才班陸續推展。

群創強調，首創業界，以企業學位獎助同仁在職期間，前往歐洲攻讀碩士學位；同仁透過企業學位，提升自我學能，畢業門檻所需的企業實習學分，也可就近在群創海外據點完成，並可由群創海外技術專業團隊擔任企業導師，讓同仁在職涯中獲得自我挑戰，個人職涯加分。

群創指出，抓緊「新製造」契機，以AI調整營運體質，培養大數據及 data scientist 專才，建構面板工業互聯網重要智能工程；群創開發大數據人資系統（Smart HR），透過大數據分析求職者的履歷特質以匹配職缺特性，媒合出公司職缺的最佳人選，依據求職者學經歷條件，計算出求職者的「專業」適配度，提供主管於用人篩選上快速參考。

群創校園獵才場次從3月9日在台大啟動，3月10日則有成大及交大，3月15日台科大，3月16日清華及中山大學，3月17日中央大學。