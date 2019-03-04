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M31 公布去年財報 每股賺近一個股本

2019-03-04 21:10經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

上市新兵M31（6643）今天公布去年財報，受惠矽智財（IP）授權金客戶大幅成長，市占率擴大，去年大賺近2.8億元，每股純益9.77元，創歷史新高，且優於預期。公司對今年拓展汽車、AI和物聯網相關領域，抱持高度信心，預估今年仍會有更優於去年的營運表現。

M31董事會也通過去年度盈餘每股配發7元現金股息，以昨天收盤價313.5元計算，殖利率約2.2%。

M31成立於2011年10月，為一專業積體電路矽智財（IP）技術研發與授權服務公司，是國內少數純矽智財授權公司，以完全自有的技術開發。目前客戶主要晶圓代工廠和IC設計公司，其中晶圓代工廠客戶已超過10家，IC設計公司則超過200家。

M31因擁的IP廣泛的應用於行動裝置、儲存裝置、汽車電子、穿戴式裝置、AI及IoT等領域，成功授權全球各大晶圓代工廠及IC設計公司，雖成立短短7年，獲利逐年成長，去年合併營收7.64億元，毛利率達40%，稅後純益2.8億元，賺近一個股本，每股純益9.77元。

M31董事長林孝平表示，公司成長的關鍵因素在於擁有堅強研發團隊，並具備核心低功耗關鍵技術，可快速提供高效能、低功耗及小面積IP，同時提供整合到量產的技術服務，協助客戶從產品的開發階段到量產時的技術服務，另一方面，M31與各大晶圓代工廠關係緊密，且為台積電IP聯盟成員之一，提供客戶完善且具競爭力的服務。

他強調，台灣半導體產業有堅強的晶圓代工、製造和後段封測，半導體產業聚落完整，也給M31很好成長契機，M31因知名度還不如市場領導者，但相信憑藉差異化和技術不斷突破與累積，預料未來幾年，市場占有率仍會很快成長。

他強調，M31未來成長動能會在汽車、AI和物聯網相關領域，目前接案源源不絕，並預估在今年陸續發酵，有信心目前市占率將會由目前的不到5%，向超過20%，甚至超越競爭的目標愈來愈近。

晶圓代工廠矽智財

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