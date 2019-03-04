新品效應 顯示卡廠第1季出貨季增5%至10%

2019-03-04 20:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



輝達（Nvidia）新一代低階顯示卡GTX 1660Ti正式開賣，顯示通路庫存已經去化的差不多了，由於低階顯卡的數量，較之前中階顯卡RTX 2060的鋪貨數量更大，可望推升微星、技嘉與承啟等業者2019年第1季的出貨量，季增5%至10%。

微星今（4）日表示，目前該公司已經開賣新一代1660Ti的顯示卡，預期對提升2019年第1季的業績將有正面幫助，同時，去年挖礦退潮以來的舊款顯示卡庫存，已經去化的差不多了。

不過，微星不評論2019年第1季的顯示卡出貨量，法人預估，微星第1季顯卡出貨，可望季增5%至10%，擺脫2018年下半年挖礦退燒以來的陰霾。

以微星2019年1月營收108.33億元來看，再度站上百億元水準，月增高達45.47%，年增0.03%，主要就是新款2060中階顯示卡的鋪貨效應所帶動。由於1660Ti屬於低階產品，其鋪貨數量更大，預期將帶動微星2019年第1季業績，開始觸底反彈。

至於技嘉2019年1月營收53.62億元，月增67.25%，年減24.95%，也可以看出，2060的新產品鋪貨效應。法人預估，技嘉也同步推出1660Ti的新產品，預期將帶動技嘉2019年第1季顯示卡出貨量，季增6%左右，達到80萬片。

法人預估，技嘉主板2019年第1季出貨量可望回升至250至270萬片，季增15至20%，顯卡出貨量略增至80萬片，季增6%，伺服器則較上季約略持平。

技嘉董事長葉培城之前表示，電競用的顯示卡庫存在2018年第4季已降至正常水準，至於挖礦用的顯卡庫存也許還有，技嘉是以出貨電競顯示卡為主，隨著輝達2019年開始推出新的晶片平台，預期2019年顯示卡的出貨量可望上升。

法人表示，技嘉目前庫存總額已由110億元降至90億元，已經回到正常範圍，2019年第1季舊品顯卡提列金額將較上季縮小，且會是最後一個季度提列，影響將趨緩，預估2019年第1季稅後純益6.9億元，第1季EPS1.09元，營運將觸底回升。