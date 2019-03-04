中華電攜手諾基亞 展示5G連線與VR應用

2019-03-04 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信4日宣布與全球知名電信設備製造商諾基亞共同於南港展覽2館啟用之首場展會「台北國際工具機展覽會」，首次實地展示5G設備連線並開放體驗虛擬實境全景（VR360）寬頻影像應用，實際感受5G高速率、低時延技術特性，三方合作展現新技術、新展館貼近消費者生活體驗及工具機等產業需求的5G創新應用。

中華電信表示，配合本次工具機展覽會，同步展示自主研發「擴增實境（AR）視訊協作」及「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案。「AR視訊協作」提供AR視訊溝通與任務管理功能，適合於工具機相關訓練、遠端協作與維修，提升訓練效率、因應資深專業人力逐漸減少的世界性問題；「5G智慧化邊緣資料中心」採用行動邊緣運算（MEC）及軟體定義網路（SDN）等5G關鍵技術，提供企業彈性自主管理上網使用權、頻寬、使用服務等管理功能，且相關通信資料可在企業本地即時處理，達到工業自動化控制所需的低時延、高可靠度通信需求，為企業客戶多元應用需求打造彈性且安全的智慧網路環境，推升5G於工業4.0與企業應用的發展。

中華電信董事長鄭優表示，5G國際標準預計於2020年完成，諾基亞設備的實地連線展示，顯現5G產品的發展逐步進到商用化階段。中華電信除布局5G基礎網路外，更積極投入軟體化、虛擬化網路功能及物聯網、影音服務平台開發，期能發展貼近消費者體驗及企業多元需求的應用，服務升級、領航5G。本次工具機展搭配5G的展示是一個好的示範，中華電信也期待5G新技術與我國最新專業展館–南港展覽2館的結合，作為5G與多元產業應用之最佳展示場域。

迎接5G時代的來臨，中華電信表示，已建構5G-like的優質網路環境及相關服務平台，並積極設置5G實驗網路及應用示範場域，國內各行各業可善用此環境，發展創新應用，掌握先機。期盼國內產業硬體優勢及電信業者軟體能量能更緊密結合，提供具競爭力的解決方案，迎向轉型。