中華電和泰合作車聯網服務 優先導入全新RAV4車款

2019-03-04 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



中華電信大舉投入物聯網市場，今天宣布與國內汽車龍頭和泰汽車合作，透過搭載中華電信4G網路的「TOYOTA Drive+Connect 智聯車載系統」，提供車主最優質、即時且多元應用的車聯網服務，該智聯車載系統將率先導入2019 All New RAV4車款使用，未來並陸續引入其他暢銷車款。

中華電表示，本次布局智慧車聯前裝市場，搭配勤崴國際豐富的車聯網平台研發經驗，與和泰汽車合作提供「TOYOTA Drive+Connect 智聯車載系統」，方便車主很容易進行即時路況、最佳導航路徑、停車位、一鍵救援、即時天氣、即時油價及愛車保養資訊查詢與預約等服務。

同時搭配Drive+專屬APP還可即時查詢愛車位置，當車輛顯示異常移位時，立即啟動追蹤模式，使用上更安心、有保障。

「TOYOTA Drive+Connect 智聯車載系統」並整合中華電信CMP(Connectivity Management Platform)行動物聯網連線管理平台，提供車機出廠前完整的行動連網測試與管理，讓車主免申請即可享受高速的中華電信4G網路及車聯網服務。

中華電信表示，樂見「TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統」的成功，也期盼攜手更多合作夥伴，持續深耕車聯網，要將車與人、車與車、車與環境緊密的連結起來，建構國內車聯網加值服務產業鏈。

中華電信除了與和泰汽車聯手打造智聯車載系統外，另積極開發車聯網後裝市場，透過勤崴國際的高精細的3D圖資、即時交通大數據及智能化導航功能，發展4G行動連網車機，進攻汽車百貨零售通路，提供車主多元車載應用服務。