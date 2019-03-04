趨勢2018資安總評：社交工程攻擊顯著增加

2019-03-04 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



全球網路資安解決方案廠商趨勢科技今（4）日發表「2018年資安總評」報告，詳述資安威脅犯案手法及策略上的顯著轉變；趨勢指出，其中一項企業應特別注意的趨勢，是虛擬加密貨幣挖礦攻擊正快速崛起，較去年成長237%；變臉詐騙這類的社交工程攻擊亦明顯增加；全球勒索病毒整體偵測數量則較2017年減少。

趨勢全球威脅通訊總監Jon Clay表示，2018年威脅情勢的轉變，反映了網路犯罪集團思維上的變化，「今日的主流是經過縝密規畫的針對性攻擊，而非過去那種亂槍打鳥式的攻擊。」掌握這些變化，他們便著手開發能夠因應相關攻擊並且領先歹徒一步的產品。

據趨勢統計，去年變臉詐騙數量成長28%；趨勢表示，雖這類攻擊不像網路釣魚攻擊那麼頻繁，但在精密度與策劃上卻更勝一籌，平均每次攻擊可為歹徒帶來13.2萬美元的獲利，由於這類攻擊並未用到惡意程式，傳統資安防護形同虛設。

趨勢指出，企業需要可分析高階主管電子郵件寫作風格的智慧型解決方案，以偵測假冒高階主管的電子郵件，進而提升這類攻擊的防範能力，因應需求，趨勢科技研發Writing Style DNA（寫作風格DNA）技術，能有效偵測變臉詐騙攻擊。

另一項值得關注的威脅情勢變化，是零時差漏洞。趨勢的Zero Day Initiative（ZDI）漏洞懸賞計畫，在2018年揭露的漏洞數量更勝以往，其中工業控制系統（ICS）的漏洞，增加224%。趨勢直言，這對遲遲無法讓所有系統全面套用修補更新的企業來說，是雪上加霜。

趨勢進一步表示，零時差漏洞攻擊數量畢竟較少、也較為罕見，因此，2018年一些重大的攻擊其實都是利用已知的漏洞，這些攻擊大多使用已經發表數個月、甚至數年的已修補漏洞，只是企業網路仍無法全面修補。

從威脅形態消長的角度來觀察，趨勢發現，去年勒索病毒偵測數量較2017年減少91%，而新勒索病毒「家族」的數量也減少45%。趨勢認為，這與前述駭客攻擊手法的轉變相互呼應，勒索病毒攻擊同樣也是一種不太需要詳細規劃或技術能力和創意的攻擊手法，因為所需的工具在地下市場上已相當普遍。