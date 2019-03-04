擺脫藍色憂鬱！1月景氣燈號亮起黃藍燈

2019-03-04 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



終於擺脫藍色憂鬱！國發會今（4）日發布1月景氣對策信號，綜合判斷分數攀升至20分，較上月增加4分，也使得燈號轉亮「趨弱」黃藍燈，國發會指出，應與今年春節落在2月初，相關經濟活動提前在1月反應有關。

值得注意的是，景氣領先、同時指標仍持續下跌，雖然跌幅逐漸縮小，未來仍須持續密切關注景氣變化。

觀察此次九項構成項目，貨幣總計數M1B由黃藍燈轉呈綠燈、機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃紅燈、批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈綠燈，均有好轉，其餘六項燈號不變。

國發會強調，企業調薪積極，去年經常性薪資增幅為近18年最高，加上所得稅制優化及基本工資提高，有助增加國人可支配所得，提升消費能力。此外，政府補助住商汰換節電設備，並規劃淡季平日旅遊補助方案，可望進一步刺激消費。

國內投資方面，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，成效可望逐步顯現；另政府擴大公共支出，今年公共建設計畫預算規模創近八年新高，並加速推動前瞻基礎建設計畫，可望帶動公部門投資擴增，推升整體投資動能。

外需方面，人工智慧、物聯網、車用電子等新興應用持續拓展，可望挹注出口，惟IHS Markit預測今年全球景氣展望為近三年最低，加上智慧手機更換週期延長、全球半導體庫存調整等因素，將約制成長動能。

整體而言，雖然美中貿易紛爭和緩、全球股市回升，但仍須密切注意全球景氣、貿易保護、金融波動、地緣政治等不確定因素對國內景氣的可能影響。