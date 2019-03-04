攻車聯網 中華電攜和泰車打造智聯車載系統

2019-03-04 15:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中華電(2412)大舉投入物聯網市場多年，今(4)日宣布，與國內汽車龍頭和泰汽車合作，透過搭載中華電4G網路的「TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統」，提供車主最優質、即時且多元應用的車聯網服務，將率先導入2019 All New RAV4車款使用，未來並陸續引入其他暢銷車款。

中華電指出，這次布局智慧車聯前裝市場，搭配勤崴國際車聯網平台研發經驗，與和泰車合作提供「TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統」，方便車主很容易進行即時路況、最佳導航路徑、停車位、一鍵救援、即時天氣、即時油價及愛車保養資訊查詢與預約等服務。

中華電表示，「TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統」整合中華電CMP(Connectivity Management Platform)行動物聯網連線管理平台，提供車機出廠前完整的行動連網測試與管理，讓車主免申請即可享受高速的中華電信4G網路及車聯網服務。

中華電強調，身為全方位資通訊領導企業，藉由優質的行動網路服務、集團資源及研發技術，深耕車聯網垂直產業，除與和泰車聯手打造智聯車載系統外，另積極開發車聯網後裝市場，透過勤崴國際高精細的3D圖資、即時交通大數據及智能化導航功能，發展4G行動連網車機，進攻汽車百貨零售通路，提供車主多元車載應用服務。

中華電指出，除車聯網跨界合作外，並持續深耕智慧城市、智慧農業、智慧交通等產業應用，積極打造物聯網完整生態圈。中華電樂見「TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統」的成功，也期盼攜手更多合作夥伴，持續深耕車聯網。