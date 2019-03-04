中華電攜諾基亞展5G連線與應用 體驗最新通信技術及VR

2019-03-04 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中華電信董事長鄭優 本報系資料庫 分享 facebook 中華電(2412)今(4)日宣布與電信設備製造商諾基亞首次實地展示5G設備連線，並且開放體驗虛擬實境全景(VR360)寬頻影像應用，讓民眾實際感受5G高速率、低時延技術特性，展現新技術貼近消費者生活體驗、及工具機等產業需求的5G創新應用。

南港展覽2館啟用的首場展會「台北國際工具機展覽會」今日登場，配合工具機展覽會，中華電同步展示自主研發的「擴增實境(AR)視訊協作」及「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案。

中華電董事長鄭優表示，5G國際標準預計2020年完成，這次諾基亞設備的實地連線展示，顯現5G產品的發展逐步進到商用化階段，中華電除布局5G基礎網路外，更積極投入軟體化、虛擬化網路功能及物聯網、影音服務平台的開發，期能發展貼近消費者體驗及企業多元需求的應用，服務升級。

他指出，這次工具機展搭配5G的展示是一個好的示範，中華電期待5G新技術與我國最新專業展館–南港展覽2館的結合，作為5G與多元產業應用的最佳展示場域。

中華電強調，迎接5G時代的來臨，中華電已建構5G-like的優質網路環境及相關服務平台，並積極設置5G實驗網路及應用示範場域，國內各行各業可善用此環境，發展創新應用，掌握先機。期盼國內產業硬體優勢及電信業者軟體能量能更緊密結合，提供具競爭力的解決方案，迎向轉型。