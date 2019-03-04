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響應節能補助 全國電子回饋再加碼

2019-03-04 14:09經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

響應政府節能補助活動，全國電（6281）今（4）日宣布節能家電回饋再加碼，即日起到3月8日起，消費者到全台322家全國電子門市購買指定機種電視、冰箱、洗衣機，最高送3,500元現金折價券；單品萬元以上之指定機種台製冰箱或變頻洗衣機，送2,000元現金折價券；單品萬元以上之指定機種定頻洗衣機，也能獲1,000元現金折價券。

全國電子表示，此次加碼方案送出的現金折價券使用期限一年，可用來折抵購買店內3C商品，相當實用、便利。另外，免費加入全國電子會員，購買冰箱或洗衣機，再享五年免費延長保固服務。3C達人建議，民眾選購家電時，優先選擇能源效率一級或變頻機種的家電，能源效率等級數字越低代表該商品越省電節能。

氣溫漸暖，各家空調品牌在此時搶先推出新品，包括松下（Panasonic）、日立（HITACHI）、大金、聲寶、東元、夏普、禾聯、三菱、三洋、LG、奇美等，皆祭出原廠禮或現折方案，邀請民眾搶先擁有舒適生活。全國電也在3月1日起，推出購買指定空調機種現買現享15期免利息分期優惠方案，現場再送等同15期分期之頭期款現金回饋顧客。

此外，現在到全國電子買空調，全國電表示，將享免基本運費及免費標準安裝，免費加入會員享有七年免費延長保固，以及總統級精緻服務，早買早優惠。

SAMPO 變頻冷專空調（精品型）。圖／全國電提供
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三菱525L日製五門冰箱棕。圖／全國電提供
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三星14KG洗脫烘滾筒洗衣機。圖／全國電提供
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FUJITSU變頻冷專空調。圖／全國電提供
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