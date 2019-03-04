群創結盟星友、速博思 進軍印度市場

2019-03-04 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



星友科技、速博思、群創光電今(4) 日舉辦「前進新興印度 玻璃電容式指紋辨識策略聯盟記者會」，在科技部產學司邱求慧司長與中小企業處產業育成中心謝戎峰組長見證下，攜手搶攻行動身分辨識與行動支付大餅。

受惠「數位印度Digital India」，「UPI統一支付介面」與「Aadhaar身分認證碼」等新政促成印度行動支付市場爆發性成長，指紋辨識機成為最具潛力的行動身分辨識與行動支付之人機介面工具。

耕耘印度公部門標案十餘年的星友科技，已是印度光學指紋辨識機的重要供應商之一。許文星董事長表示，莫迪總統擘畫的數位印度是軟實力與硬體技術的整合，2017年星友供應印度銀行、電信業者百萬台以上光學式指紋辨識機，2017年加強軟體團隊，開發雲端指紋比對系統Bioserver，提供差勤打卡與雲端資料庫存取的安全控管，讓雲端指紋認證遍地開花。

許文星指出，傳統光學式指紋辨識機.受限體積及靈敏度的問題，對於文盲人口高、幅員遼闊的印度papamama零售通路來說， 高靈敏度的行動指紋辨識機成為一大商機。許文星指出，星友科技採用速博思與群創的玻璃電容製造技術，製造出輕薄、高靈敏、客製化尺寸的指紋辨識機，搶攻行動身分辨識、銀行、零售POS、餐飲行動支付等商務及個人市場，將成為印度行動支付新寵兒。

許文星說，中國積極推動指紋身分辨識，2020年完成全民指紋建檔，將逐步推動eKYC系統 (electronic-Know-Your-Customer)，加強資流、金流、人流管理。未來中國在購買手機門號、銀行開戶、轉帳、購買車票、乘車管理等領域， 逐步導入eKYC，將從定點式實名制認證走入移動式電子身分認證eKYC，引爆上億台外接式指紋機商機。

全球資安議題沸騰，星友已取得美國PIV指紋辨識認證與客戶信賴，並且佈局巴西，爭取巴西以指紋辨識做為大選投票介面的重要商機。掌握印度、巴西、美國、中國資安重要渠道，星友科技成為關鍵技術領導企業。

有別於「個人解鎖」的智慧手機資安辨識技術，速博思切入「身分認證」指紋辨識器大餅，於2017年11月以微擾共振技術獲得經濟部創新技術獎，擁有超過250個專利認證。

速博思副董事長王銘江指出，我們不以矽晶圓為載體，而是把感測電路以面板製程做在玻璃上，搭配獨家微擾共振技術，比傳統晶片指紋辨識面積更大、輕薄、影像品質更好，適合移動式指紋感應使用。王銘江指出，台灣有最完整、良率最高的指紋辨識一條龍供應鏈，此次策略聯盟進軍印度，正是最佳時機。

王銘江表示，現在的印度如同十年前中國大陸，Digital India 讓八成以上、12億印度人完成12碼Aadhaar身分證碼，2016年的「統一支付介面」(Universal Payment Interface, UPI)政策加速行動身分認證與行動支付的需求，但市場卻缺少體積小、平價、大面積指紋感測器，速博思與群創光電簽署獨家玻璃電容式指紋辨識器獨家代工合約，企圖拿下印度多人辨識指紋辨識器龍頭地位。

當全球追逐大世代面板廠擴產時，中小尺寸利基性產品也有突破性發展。群創活化舊廠新價值，加值化3.5代LTPS廠產能，技術開發中心韋忠光協理指出，TFT玻璃基板相較於晶圓(wafer)在製造指紋辨識器方面有四大優勢 :

一、群創3.5代LTPS廠一片620*750mm TFT玻璃基板面積是8吋晶圓(wafer)面積的14倍，具有較大的製造產能及價格有競爭力。

二、指紋辨識器的保護塗層(Hard coating)，TFT玻璃基板相較於晶圓(wafer)可以更薄，可提高感應的靈敏度清楚看到指紋的汗孔。

三、基於資安考量， 指紋辨識的面積範圍愈大者，資料的安全性愈高。相較於晶圓(wafer)，以TFT玻璃基板製作的指紋辨識器，可達到大面積、價格更低、產能更多等優勢。

四、群創3.5代LTPS廠TFT玻璃基板可以生產硬式與可撓式指紋辨識器的能力，靈活產線運用，提供未來的卡證等客製化指紋辨識器的市場。

許文星表示，玻璃電容式指紋辨識機是一個新興藍海，行動ekyc領域預計有上億台潛能，要從公務用市場擴及到印度餐飲零售業行動支付市場，價格是關鍵。