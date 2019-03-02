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2020東京奧運8K轉播 8K電視話題熱

2019-03-02 11:24經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

夏普新二代8K電視。 圖／聯合報系資料照片
夏普新二代8K電視。 圖／聯合報系資料照片
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自日本喊出2020年東京奧運，將以8K訊號轉播，推升8K電視的關注度逐年升溫，今年美國消費性電子展（CES），更無意外成為外界矚目焦點。中國大陸面板廠挾著銀彈及產能壓境，導致面板陷入供過於求，台系及韓系面板廠抗敵，加重力道攻高端產品，在8K的發展目前領先陸廠。

4K電視普及率逐年上升，今年預計滲透率將超過五成；隨著顯示器產業日新月異，加上大尺寸的趨勢，消費者對高解析度需求漸增，加速整個產業推動8K的進程。研調單位IHS Markit預期，8K電視銷量去年不到2萬台，今年進入起步階段，有機會成長到超過43萬台，到2020年全年估計會再增加到200萬台。

現階段最積極推8K的電視品牌商，屬日本的Sony和夏普，今年CE包括三星、TCL及LG，也都一併展出8K電視產品，明年東奧正式登場，可預期又將掀起一波8K話題。

友達相當早布局8K，今年也將8K視為其電視面板重點，並在CES展會時，宣布攜手全球家電品牌業者成立8K協會，足見其決心；去年底超大尺寸85吋8K電視面板已量產出貨，今年將陸續量產65吋和75吋。友達總經理蔡國新日前表示，接下來會加強QD量子點技術，走向大尺寸，並增加電視面板技術含量，跟業者共同制定8K規格。

群創去年展出65吋8K Mega-Zone顯示器模組，搶攻高階電視市場，鎖定商用與家用；同時，亦導入其自豪的AM Mini LED技術，秀出65吋的8K Mini LED電視面板。群創表示，預計今年第2季，65吋的8K AM Mini LED電視面板將開始量產出貨。

韓廠樂金顯示器（LGD）和三星顯示器，則結合自家OLED的高端顯示技術，衝刺8K面板市場。LGD在8K電視面板，OLED和液晶電視面板（LCD）皆有布局，今年LG在CES即展出65吋8K OLED電視，以及88吋OLED顯示器；三星則是導入其QDOLED技術，建立98吋到62吋的8K產品線。

8K電視自然備受期待，不過其目前尚有內容不足、售價偏高等問題，是否能複製如4K電視般的成長腳步，外界仍在觀望；但對遭遇供過於求逆風的面板業而言，是一個契機。以台廠來說，IDC資深分析師陳建助認為，台廠在這塊布局早，成熟度和品牌接受度都較高，這類產品毛利會比一般主流高。

電視面板LED顯示器友達群創
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