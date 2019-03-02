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華為遊說供應商登陸 台商要技術還是市場？

2019-03-02 08:20聯合新聞網 文章提供／遠見

中國電信巨頭華為。美聯社
中國電信巨頭華為。美聯社
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2019年MWC（世界通訊大會）兩大亮點分別是：5G折疊手機。備受川普政府打壓的華為，竟然是這兩項技術的贏家，還加強遊說力道，要求供應商把產能轉移至中國大陸。

3月1日，在西班牙巴塞隆納舉行的MWC（世界通訊大會）進入最後一天。會場外的陽光依然和煦，但場內的氣氛卻格外詭譎難測。

由於今年5G商用化將逐漸落地，全球各大通訊設備廠商、晶片商、消費性電子產品製造商無不展現其5G實力與最新進展。

2019年MWC觀察：華為5G、折疊手機大出風頭

此外，受到傳統智慧型手機銷售逐漸疲軟影響，三星、華為也展出首款折疊手機，每台要價台幣6至8萬元，仍吸引金字塔頂端族群喜愛。

目前是全球第一大通訊設備商、第三大智慧手機製造商、中國大陸IC設計龍頭的華為，儘管遭到美國號召盟邦攜手封殺，今年MWC依然大出風頭，是極少數在折疊手機、5G皆有重大突破的業者。

美國科技媒體《The Verge》就把華為折疊手機Mate X評為2019年MWC最佳折疊手機，並強調「華為不再只是抄襲既有設計，而能引領風潮」。

而在5G方面，今年美國可說卯足全力組成遊說團，要求盟邦業者不要採購華為的5G通訊設備，轉向瑞典愛立信（Ericsson）、芬蘭諾基亞（Nokia）採購。（註：目前還沒有任何一家美國企業的5G設備能和華為、愛立信、諾基亞競爭。）

不過，華為仍是全球5G發展最快的業者，售價比同業還低40％，今年MWC就和瑞士、冰島、土耳其、沙烏地阿拉伯等10家通訊商簽署5G商業合約、合作協議書。這些國家全部都是美國的盟友。

美國國務卿麥克・蓬佩奧（Mike Pompeo）在MWC前接受美國福斯財經網（Fox Business Network）專訪時強調，如果某些國家把華為產品安裝在關鍵資訊科技系統，美國將無法和這些國家分享重要資訊。

對此，華為輪值董事長郭平在MWC專題演講喊冤表示，華為的責任和承諾就是不做任何壞事。身為供應商，「我們不參與各國業者網路的營運，也不擁有各國使用者的數據。」

郭平更意有所指的說，美國對華為5G設備的指控根本毫無根據，「諷刺的是，美國法律卻允許美國人跨越國境存取資料。美國並不代表世界，華為就算沒有美國，也會繼續成功。」

此外，在2月28日上市的《華爾街日報》（Wall Street Journal）中，華為還買了整版廣告，由公共及政府事務部總裁陳黎芳（Catherine Chen）署名，寫下一封文情並茂的公開信。

信中要美國人「不要相信你所聽到的一切」，希望美國媒體「來參觀我們的園區，見見我們的員工」，可見華為並沒有因為川普政府打壓而退縮。

因此，華為不僅挾高性價比，在中東、歐洲、非洲尋求突圍，外傳也從去年第四季開始，要求供應商把大部分產能轉移至中國大陸。

一位華為中階主管對《遠見》記者表示，特別是去年底華為財務長孟晚舟在加拿大被捕後，華為對未來的營運目標不但沒消退，反而從上到下都有往關鍵技術衝刺的決心和企圖心，希望2020年手機出貨量可超越三星成為世界第一，2024年集團營收突破3000億美元，足足是2018年營收的近三倍。

不過，對台灣而言，嚴肅的課題恐將接踵而來。倘若蘋果銷售持續不振，華為又要求台積電、聯發科、大立光把最先進製程產線遷至大陸，台商將如何在爭取訂單的同時，兼顧技術保護，維持領先地位？

一位外資分析師直言，「這種情況不太可能發生。如果發生的話，台商當然是選擇站在美國這邊，而不是到對岸把技術優勢拱手讓人。」

對於這種夾在美中之間的難題，台灣業者在回答媒體提問時，也格外小心翼翼。

外傳華為已是台積電的第二大客戶，對台積電貢獻僅次於蘋果。在1月底台積電法說會中，面對記者提問，是否因華為事件而受到美國關切？發言人孫又文斬釘截鐵的說，「沒有！」但記者繼續追問，「是否遭到台灣政府的關切？」她則說，「No comment（無可奉告）！」

隨著中美貿易戰轉變成科技戰，供應兩大強國半導體與重要零組件的台灣業者，恐怕也難置身事外。

（作者／陳育晟 本文出自2019.3.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台積電台商華為折疊手機5G
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