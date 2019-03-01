群智：筆電面板2月均價下滑、3月跌幅相同

2019-03-01 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



群智咨询（Sigmaintell）公布2月監視器及筆電面板價格風向，由於品牌廠商庫存仍高，加上Intel處理器10奈米制程量產時間未定，CPU缺貨持續影響品牌廠產品結構，品牌廠備貨保守，總體需求量持續微幅下降，預測，筆電面板2月均價下滑0.3~0.4美元，預計3月均價將維持同等幅度下降。

在監視器面板部分，群智咨询指出，2月為農曆春節假期，加上年初品牌廠商積極壓貨導致中國管道庫存過高，海外品牌庫存也偏高，2月面板需求仍較弱，顯示器整機廠商對價格降幅的要求仍然較大。

供應方面，由於監視器面板價格快速下跌，電視面板價格結構性企穩回升，部分面板廠商開始將產能向電視傾斜，整體監視器供給產能環比減少，特別是以18.5~21.5吋為代表的中小尺寸供應調整較為明顯。

群智諮詢預測，2~3月中小尺寸Monitor面板價格降幅將縮窄，大尺寸和高解析度仍然維持跌幅；21.5吋面板受bundled市場狀況不佳影響，需求低迷，但供應的下降將帶動面板價格降幅逐步縮窄，預計2月均價下跌0.5美元，3月預計微幅下跌0.1美元。

23.8吋出貨積極，1月FHD實際均價下跌1美元，由於中尺寸段總體需求往23.8吋聚集，預計2月均價下滑0.6美元，3月降幅縮窄至0.3美元。

27吋部分，面板廠商將推廣重點逐步轉向高解析度產品，預計2月IPS FHD均價下降約0.4美元，3月均價下降約0.4美元。