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大陸再現建築奇觀 橫躺的摩天大樓即將完工

貨幣政策轉鬆+中美貿易有解 亞洲股匯市扭轉乾坤

2019-03-01 14:45聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

隨著全球投資信心回暖，亞洲股匯市今年以來由陸股領漲，全面翻揚，一甩去年的頹勢，摩根投信指出，今年包括美國聯準會貨幣政策「鴿」聲響起，帶動亞洲各國央行同樣創造和緩的資金環境，加上中美貿易問題進入良性發展，國際資金率先回補亞洲市場，展現在亞股上即為指數明顯彈升。

摩根亞太入息型產品經理張致寧指出，看好亞洲收益投資機會相較其它市場更加多元，且隨國際資金持續回補，未來仍有補漲行情可期，建議投資人不妨以亞洲高息股，或是股債配置方式，穩健參方式與亞洲未來漲升機會。

張致寧表示，從近期亞洲各國央行的貨幣政策方向來看，都有跟隨聯準會轉為較為寬鬆的方向，特別是中國人行宣布全面降準4碼，並聲明將以穩健的貨幣政策保持鬆緊適度，強化逆週期調節，以及保持合理充裕的流動性和市場利率水平合理穩定，激勵去年疲軟的中國股市一飛沖天，成為亞股領漲市場。

另外，近期包括印度央行宣布降息一碼，菲律賓、泰國、印尼央行等亦維持利率水準不變，與去年貨幣政策立場偏緊的態度不相同，都替亞洲市場創造了資金相對充沛的環境，帶動整體亞股年迄今漲勢凌厲。

張致寧表示，中美貿易關係出現良性進展，有助於整體亞股的投資氣氛，特別是目前領漲的中國市場；美國總統川普宣布將延後提高關稅以及美國並非阻擋5G先進技術的發言，被外界解讀為對華為禁令放鬆，上證綜指與滬深300指數雙雙進入技術性牛市，且兩市成交額破兆為2015年以來首見。

張致寧認為，只要中國股市多頭趨勢維持，對於亞股自開年以來的多方漲勢有正向幫助，且亞股殖利率相較其它市場來得更高，其中，台股、新加坡股市等整體股息率逾4%之多，香港和泰國股市亦有超過3%的殖利率優勢，相較之下，美股殖利率僅2%左右。

在多方優勢下，張致寧建議，投資人若想以較為穩健方式參與亞股這波漲升列車，可透過亞太高息股介入，提高持股品質並多元化佈局以分散風險，現階段可適度加碼估值更具吸引力的韓國銀行、中國保險股，並部分增持印度、香港與澳洲的防禦類股，再者，亦可以股債並進方式，以降低市場波動風險。

亞股貨幣政策
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