滿足行業資安需求 Palo Alto升級防火牆

2019-03-01 12:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



全球網路安全領導廠商，Palo Alto Networks宣布，新世代防火牆升級為PAN-OS version 9.0的客戶，使用全新的安全裝置，超過60種全新功能與工具，能輕鬆預測並主動攔截正在進行的惡意攻擊，來滿足各行業對於資訊安全日益增長的需求。

Palo Alto Networks於2005年成立，為專注於企業對企業（B2B）的資安業務，資訊服務商零壹（3029）、Westcon Solution Taiwan及鉅晶等三業者，為其在台灣的三大授權代理商。

Palo Alto Networks產品長Lee Klarich表示，Palo Alto Networks致力於透過分析及自動化技術來簡化安全性流程，客戶之所以選擇他們的平台，是因為他們承諾持續創新，且致力於減少對單一產品的依賴。

Palo Alto Networks日前發表包含最新的DNS安全服務，利用機器學習來阻止潛在攻擊者竊取合法企業資訊，藉由該領導新世代防火牆平台，幫助企業組織強化跨混合雲環境中的安全性，並簡化其保護，包括解密速度、雲端服務效能等部分，都更勝過往。

根據Palo Alto Networks的威脅情報小組Unit 42研究員指出，近八成的惡意軟體攻擊者使用DNS建立命令與控制系統，並使其難以發現並阻止攻擊，最新的DNS安全服務使用機器學習，來主動封鎖惡意網域並阻止正在進行的攻擊；新的策略優化器也幫助資安團隊，用直觀的策略取代傳統傳統防火牆規則，提供更好的安全性且易於管理。

談及新的策略優化器，能將複雜的管理規則移除，減少人為疏失，為其重要的一個特點；Palo Alto Networks在2018年完成的廣大客戶調查結果顯示，客戶需要一個整合性的平台來降低複雜的操作流程，並且讓資安團隊有信心地使用最佳方案，以減少人為失誤。Palo Alto指出，「人為疏失是造成的數據外洩最主要的原因。」

同時，Palo Alto Networks發表「K2-Series」概略的可用性，它是業界首個支援5G的新世代防火牆，專為服務供應商有5G及IoT需求而開發。藉由K2-Series，服務供應商能夠防禦針對4G及5G行動網路、IoT裝置及行動用戶的進階網路攻擊，感受前所未有的網路流量可視性，現在已提供販售給服務供應商。