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郭台銘的鴻海集團百萬員工 關鍵數據揭密

2019-02-28 18:02經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘。聯合報系記者杜建重／攝影
鴻海董事長郭台銘。聯合報系記者杜建重／攝影
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鴻海集團總裁暨鴻海董事長郭台銘近年親自對外宣傳照顧百萬員工並曝光讓員工30年吃55億顆雞蛋的秘密，背後是為百萬員工健康把關，也讓鴻海集團對外一直宣傳的「百萬員工」的規模發展再成市場焦點。關鍵數據揭露，鴻海集團全球員工的規模成長反映郭台銘掌舵之下加速海外布局的擴張，也是全球經濟發展縮影。

記者取得統計數據顯示，鴻海集團2017年底全球員工人數約98.8萬人，較2016年底的經季節調整的87.3萬人提升，不過較鴻海集團2015年全球員工人數約百萬人、2014年度則更達106.1萬人呈現小幅下滑。

整體而言，鴻海集團的百萬雄兵並非一朝一夕造就。回顧鴻海集團最早創立在1974年（民國63年）當時還僅是土城的中小企業，隨著海外設廠快速擴張規模，在1985年成立美國辦事處且創立自有製造品牌「foxconn」，於1996年統計全球員工約9,000人的規模。

鴻海集團在全球的發展，背後也與全球員工規模擴張成正比，1997年更設立維吉尼亞州據點、當時全球員工人數達到1.4萬人，是首度破萬人關卡。

在郭台銘的掌舵下，隨著鴻海集團加速跨國發展，員工人數也逐年的提升，2000年至2001年更是關鍵的第一個轉折，該年度鴻海集團搭上中國加入WTO的列車參與經濟全球化的火箭式成長，鴻海集團全球員工數也正是開啟為期七年的等比級數高速成長。

數據顯示，在2009-2012年鴻海集團全球員工總數自 74.8萬人、93.3萬元、100.1萬人並於2012年達到130萬人的最高峰。至於2013年自2017年則因鴻海集團加速智慧製造、雲端與機器人應用發展，進一步在優化人力規模下維持成長，該五年期間員工人數分別約在109.7萬人至約98.8萬人。

鴻海郭台銘
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