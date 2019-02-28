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板卡族群 迎新顯卡活水

2019-02-28 11:37經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

板卡族群在經歷去年下年下半年慘淡後，受惠輝達（NVIDIA）中階顯卡RTX 2060元月上市，兩大指標廠微星（2377）、技嘉（2376）1月表現明顯反彈，單月營收成長超過四成，展望首季，法人預估，受惠輝達新顯卡上市，首季可望淡季不淡。

微星1月營收108.3億元，月增45.5%、年增0.02%，單月營收重回百億元大關，表現不俗;至於技嘉，1月營收108.3億元，月增67.2%、年減24.9%，為10個月新高。

法人指出，技嘉、微星元月營收彈升，主要受惠輝達在1月中旬推出的RTX 2060顯卡，不過，兩著單月營收都交出月增四成以上的好成績。不過，由於兩著產品組合不同，技嘉顯卡佔比較高，但電競NB營收貢獻較少，微星則反之，故在與去年同期相比呈現不同狀況。

相比兩大指標廠元月營收繳出佳績，二三線板卡廠1月大部份呈現衰退狀態，精英（2331）、承啟（2425）年比、月比皆減少。不過，華擎逆勢衝高，單月營收來到10億元，月增50.2%、年增9.3%。

而先前加密貨幣挖礦指標的撼訊（6150），儘管挖礦動能不在，但近期營運出現止血回升跡象，單月營收1.61億元，較上月大幅成長115%，但相比去年同期仍下滑85.7%。由於加密貨幣指標比特幣近期多落在3,000-3,500美元上下，不見大幅回升跡象，故顯卡廠商目前對於「挖礦」商機大多持保守態度。

法人表示，以顯卡族群來看，目前有搭上RTX 2060以及RTX行動版新品的廠商，預期首季業績有望淡季不淡，但以單月觀察，2月因碰上農曆春節，預期營收將進一步下降，到3月回復正常水準。

營收微星技嘉
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