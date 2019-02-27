友通啟動首波併購 聯手其陽搶攻網通資安市場

2019-02-27 21:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



工業電腦廠又現合作聯盟！去年繼研揚與廣積以股份交換方式結盟，今日友通也宣布，首樁投資案正式拍板，共投資5.55億元，取得其陽過半股權。

友通表示，看好雲端資訊安全市場高速成長的商機，友通資訊與其陽科技攜手聯姻。整合友通擅長的核心運算能力及其陽在網路安全硬體平台的優勢，強化產品競爭力，聯手進軍年成長率高達四成的網通資安市場。

友通與其陽2月27日雙方董事會通過合作案，友通將參與其陽私募，共投資5.55億元並取得51.26%股權，此項合作案在雙方董事會通過後正式啟動。

佳世達科技暨友通資訊董事長陳其宏表示，佳世達推動聯合艦隊戰略，希望集結優秀的中小企業，運用集團資源，共同壯大事業版圖。

友通加入佳世達聯合艦隊後，首年合併營收年增四成，證明此模式可快速發揮綜效。其陽和友通雙方在產品和通路均具有互補性，歡迎其陽加入聯合艦隊，未來友通將持續結盟產業夥伴，爭取更多高附加價值的應用，擴大成長動能。

友通資訊總經理蔡其南表示，友通的核心能力為運算，其陽擅長網路通訊，透過雙方的策略聯盟，整合ICT最重要的運算與通訊能力，可為雙方創造一加一大於二的綜效。加上後續的資源整合，不但能強化彼此的研發與產品力，透過生產與供應鏈管理的優化，相信能快速提升雙方的營運效率與競爭力。

其陽科技董事長范希光表示，其陽專注研發高寬頻網路運算硬體平台，產品具模組化，多區域網路與高效能特色。透過與友通的結盟，希望能借助友通的產品與市場廣度，加上集團的自動化生產與供應鏈管理能力，共同開拓快速成長的網通資安市場。