全鋒車隊系統資源 尋求新商機

2019-02-27 18:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



互聯網時代來臨，全鋒運用自家的車隊系統資源尋求新商機。

歐洲知名創新創業公司Rainmaking Innovation(RMI)全球創辦人Carsten Kølbek及轉投資的盛宇創新公司董事總經理莊劍偉率隊抵台，26日與全鋒簽署合作意向書(MOU)，未來互為企業創新戰略夥伴，聯手為台灣移動服務生態(Mobility as a Service；MaaS)尋找解決方案，加速產業升級。

全鋒公司指出，第一個合作案可能是為台亞加油站設立車牌辨識系統，以新的思維導入傳統事業。

全鋒事業董事長紀春錦表示，鋒事業平台的服務生態圈，有超過30年的生態企業夥伴，與生態企業夥伴共同邁向下一個三十年，是全鋒新創中心成立的宗旨；打造資源整合行動平台，向全球招手尋求創新解決方案。

全鋒「道路救援平台式服務」，成功扭轉傳統拖吊生態與形象，至今服務據點逾200個、服務人員超過1500人、客服席次超過380席、服務車輛超過900輛、客服進線通數每年進線量超過300萬通、每年道路救援服務逾42萬趟次、每年機場貴賓專接逾45萬趟次。

2019年以攜手SBC國際級加速器戰略夥伴為開端，全鋒事業新創中心將持續廣邀更多新創團隊，擴大交流，將服務觸角延伸至能源、保險、金融、校園、智慧城市等領域，共同籌組多元創新聯盟，解決夥伴商業用戶之產業痛點，並優化現有服務，持續加速產業升級。