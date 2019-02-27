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亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

華碩雲端吳漢章 前進MWC分享智慧醫療布局

2019-02-27 16:44經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

華碩雲端暨華碩健康總經理吳漢章今（27）日受邀參與世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC） 4YFN（新創大會4 Years From Now），由ECHAlliance（European Connected Health Alliance）所主辦之「DHWS19, Digital Health &Wellness Summit 2019」研討會。華碩雲端作為 （PULSE, Participatory Urban Living for Sustainable Environments）計畫台灣代表成員，前往西班牙分享華碩於智慧醫療領域的發展經驗。

PULSE計畫源自歐盟展望2020（Horizon 2020），訴求以大數據為基礎發展公共衛生政策，將公共衛生從反應性（reactive）轉變為風險與彈性的預測系統（predictive）。由西班牙馬德里理工大學主持，跨國連結12個團隊，提出結合城市環境、穿戴式裝置、生活型態等數據來源，進而分析與建立疾病風險、城市健康等級以及環境空汙預測三大模型，產生主動預測系統以改善城市公共衛生健康。

華碩雲端自2018年4月加入PULSE計畫，以多年運營智慧醫療領域經驗，透過OmniCare醫療物聯網平台、AI虛擬照護助理與醫療數據整合技術，為計畫帶來更創新的應用與多樣化的智慧醫材，並以基隆作為台灣試辦場域，與伯明罕、紐約、新加坡、巴塞隆納、巴黎、帕維亞並列為城市試驗點。

為強化智慧醫療國際合作，華碩雲端與PULSE計畫亦預計於2019智慧城市展共同舉辦「台歐智慧醫療合作研討會；TW-EU Smart Medical Seminar：PULSE and ACTIVAGE projects approach」，期能促進台歐智慧醫療國際交流合作，展現台灣在智慧醫療領域的前瞻創新能力。

華碩雲端
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