親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

2月消費者信心指數走揚 「投資股票時機」上升最多

2019-02-27 16:14聯合報 記者張語羚╱即時報導

中央大學台經中心今天公布2月消費者信心指數（CCI），總數為為84.69點，較1月上升1.06點，連續2個月走揚，且6項指標全面走揚，其中「未來半年投資股票時機」走揚幅度最大，創近8個月以來新高。

上升幅度第一的指標是「未來半年投資股票時機」，台經中心指出，本次調查結果為95.60點，與上個月調查結果相較上升1.80點；上升幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為83.95點，較上個月上升1.15點；上升幅度第三的指標是「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為48.10點，與上個月調查結果相較上升1.05點。

上升幅度第四的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為90.85點，與上個月調查結果相較上升0.95點；上升幅度第五的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為89.50點，與上月的調查結果相較上升0.90點；上升幅度最小的指標為「未來半年國內就業機會」，本月調查為100.15點，較上個月調查結果上升0.50點。

從絕對水準來看，六項指標中僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘五項皆悲觀指標；在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為130.35點，較上月的調查結果上升0.05點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標，本月調查結果為106.30點，較上月的調查結果上升0.45點，呈現樂觀。

108年2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦， 台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為108年2月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2796位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

中央大學
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

車載面板排名 雙虎兩樣情

2019-02-27 14:35

主管鬆口氣...兩大原因 半導體人才年後想跳槽不敢動

2019-02-27 11:52

中興通訊 秀5G旗艦手機

2019-02-27 03:31

友達今年三箭齊發 強化價值成長

2019-02-27 03:13

躋身三強 友達將推折疊機面板

2019-02-27 03:13

創業經驗談／黃仲銘飛越台灣 插旗全球

2019-02-27 02:47

區塊鏈手機 3月可用台幣買

2019-02-27 02:17

義隆 秀屏下光學指紋辨識

2019-02-27 02:17

宏達電VR 要與5G共舞

2019-02-27 02:17

告別老花與手拙 機器人可幫你穿針引線

2019-02-27 01:31

中華電網速稱冠 MWC頒獎

2019-02-27 00:58

被動元件 訂單冷

2019-02-27 00:17

友達旗下達運 大廠上門要貨

2019-02-26 23:28

被動元件市況 今年變數大

2019-02-26 23:28

外資：被動元件景氣 最快Q2落底

2019-02-26 23:24

MWC直擊-宏達電、台灣館吸睛

2019-02-26 23:09

MWC直擊-聯發科、高通秀實力，特斯拉、賓士展示未來車

2019-02-26 22:16

微星與成功大學產學合作 培育專業繪圖設計人才

2019-02-26 22:06

遠傳董事長徐旭東率團前進MWC 親自測試5G創新技術

2019-02-26 21:45

訊連射四箭 帶動2019持續大幅進步

2019-02-26 18:05

桃園新創基地發表商用無人機聯網平台 讓2.5萬裝置連線

2019-02-26 17:38

影╱理科太太當黑科技翻譯年糕SonyMobile強化網路溝通

2019-02-26 17:23

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 17:22

現金回饋當道 PChome 24h宣布結盟ShopBack

2019-02-26 16:48

工研院組電網人才發展聯盟 百萬獎學金培育菁英

2019-02-26 16:38

MWC眾家搶發5G新品 散熱族群最樂

2019-02-26 15:06

台灣IBM+華新麗華 加速轉型

2019-02-26 15:05

培育電力人才 工研院推電網聯盟

2019-02-26 15:05

遠傳徐旭東率團前進MWC 親自測試5G創新技術

2019-02-26 13:09

柔性OLED手機面板 友達試水溫

2019-02-26 13:08

彭双浪：面板景氣反轉 產能過剩成常態

2019-02-26 12:58

友達強化三領域 對抗面板業逆風

2019-02-26 12:49

友達堅持創造價值三大策略 彭双浪拚彎道超車

2019-02-26 12:45

不缺席折疊智慧手機 彭双浪：希望今年會用友達的面板

2019-02-26 12:37

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 14:08

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21
看更多

熱門文章

飯店老的辣！每年7萬人到台北就是要住天成

2019-02-27 09:46

謝金河：投資行家、京城銀戴董的話要注意聽

2019-02-26 22:37

躋身三強 友達將推折疊機面板

2019-02-27 03:13

批金管會、國安局睡著了 黃國昌爆中資入主陽信銀行

2019-02-27 10:18

被動元件 訂單冷

2019-02-27 00:17

寶佳少東林家宏：台灣壽險業未來十年更難賺錢

2019-02-26 17:54

主管鬆口氣...兩大原因 半導體人才年後想跳槽不敢動

2019-02-27 11:52

被動元件市況 今年變數大

2019-02-26 23:28

大同兩塊地 茂德70億奪標

2019-02-27 00:31

友達旗下達運 大廠上門要貨

2019-02-26 23:28

統一總座請長假 引發揣測

2019-02-26 23:16

壽險上月匯損 逾200億元

2019-02-27 03:33

富邦壽：產業面臨六壓力

2019-02-27 03:41

潤泰全資遣303人 工會痛批炒房籲市府暫緩土地變更

2019-02-27 11:19

免稅天堂不再 精算設點成本

2019-02-27 02:41

公司下市新規範 華映等13家適用

2019-02-27 02:27

陳冲腳穿潮鞋吸睛 這雙MIT鞋是這家做的

2019-02-27 13:20

連踩兩地雷 戴誠志不領年終獎金：董事長要負責

2019-02-26 21:01

外資：被動元件景氣 最快Q2落底

2019-02-26 23:24

友達今年三箭齊發 強化價值成長

2019-02-27 03:13

老總老實說 壽險業在網路科技AI發展是一步跟半步之差

2019-02-26 22:19

製造業生產眾行業皆倒 但這行卻大成長三成

2019-02-26 20:12

統一老總傳異動？統一：請長假到3月底，勿過多聯想

2019-02-26 21:17

京城銀提足華映壞帳 盼主導重整

2019-02-27 03:38

宏達電VR 要與5G共舞

2019-02-27 02:17

影／理科太太告訴你　為何Sony推21:9寬螢幕手機

2019-02-26 19:31

無摺存款要限本人？金管會：恐引起民怨

2019-02-27 11:19

民間消費升溫 零售業大補

2019-02-26 23:26

申請節能家電補助 這八項文件不能少

2019-02-26 21:57

茂德張高祥操盤 靠兩招壯大

2019-02-27 00:27

義隆 秀屏下光學指紋辨識

2019-02-27 02:17

大陸建設進軍高雄 董座張良吉：期待韓流掃遍全台灣

2019-02-26 20:16

新竹 3月一階限水

2019-02-26 23:22

天成飯店住房率 連七霸

2019-02-26 22:58

酒駕竟然還有保險可賠！金管會允諾一個月內研議拿掉

2019-02-27 11:19

寶佳投資太陽能 助攻台灣邁入民間大型電站元年

2019-02-26 20:08

車載面板排名 雙虎兩樣情

2019-02-27 14:35

MWC直擊-聯發科、高通秀實力，特斯拉、賓士展示未來車

2019-02-26 22:16

黑松老董拚成長 靠的是近年很夯的這類飲料

2019-02-26 19:48

遭工會批炒房炒地 潤泰全反駁：子虛烏有

2019-02-27 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top