2月消費者信心指數走揚 「投資股票時機」上升最多

2019-02-27 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



中央大學台經中心今天公布2月消費者信心指數（CCI），總數為為84.69點，較1月上升1.06點，連續2個月走揚，且6項指標全面走揚，其中「未來半年投資股票時機」走揚幅度最大，創近8個月以來新高。

上升幅度第一的指標是「未來半年投資股票時機」，台經中心指出，本次調查結果為95.60點，與上個月調查結果相較上升1.80點；上升幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為83.95點，較上個月上升1.15點；上升幅度第三的指標是「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為48.10點，與上個月調查結果相較上升1.05點。

上升幅度第四的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為90.85點，與上個月調查結果相較上升0.95點；上升幅度第五的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為89.50點，與上月的調查結果相較上升0.90點；上升幅度最小的指標為「未來半年國內就業機會」，本月調查為100.15點，較上個月調查結果上升0.50點。

從絕對水準來看，六項指標中僅有「未來半年國內就業機會」指標偏向樂觀，其餘五項皆悲觀指標；在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為130.35點，較上月的調查結果上升0.05點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標，本月調查結果為106.30點，較上月的調查結果上升0.45點，呈現樂觀。

108年2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦， 台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為108年2月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2796位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。