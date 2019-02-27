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亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

中華電布局車聯網 打造自駕運行暨資訊整合平台

2019-02-27 16:13經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據工研院IEK預測，隨著自駕車、車聯網時代的來臨，2030年自駕車市場將有高達 8,000億美元（約新台幣24兆元）的市場規模，中華電（2412）今（27）日與台灣區電機電子工會舉辦「自動駕駛推動經驗國際交流論壇」，分享與產官學界合作打造自動駕駛運行暨資訊整合平台經驗，展示在自駕車領域的成果及繼續開拓的決心。

中華電指出，這次「自動駕駛推動經驗國際交流論壇」主題以自動駕駛、車聯網等先進技術為主軸，邀請政府單位、專家學者、法人團體、產業人士等參與，並特別邀請國際廠商NVIDIA分享「自動駕駛技術發展與展望」、DEKRA德凱集團分享「自動駕駛測試場域及車用電子零件認證經驗」、及新科陸路系統有限公司分享「新加坡自駕車發展現況及方向與案例」。

中華電表示，與國內產、官、學、研等專業自駕研發單位合作，自去年起承接「亞洲．矽谷自動駕駛運行暨資訊整合平台計畫」，與緯創資通、勤崴國際、資訊工業策進會、鼎漢國際、工業技術研究院打造自動駕駛運行暨資訊整合平台。

中華電表示，除從車體到車輛機械控制、機電控制等部件範疇提供整合測試，進而協助國產專屬自駕測試巴士示範運行。此外，也整合感測元件、感測器驗證、擬定統一標準交換通訊介面、定義車端、雲端、路端到雲端的共同資料交換規範。

中華電表示，透過自駕車上裝配的影像辨識系統、車外攝影機、光達（Lidars, 相當自駕車的眼睛）、慣性感測系統、高精密度GPS定位系統，即時呈現整合車輛數據資料，可有效監看自駕車的狀況。

中華電強調，未來將納入車路高精地圖（HD-MAP）與影像標記等功能，全面性更新平台路側影像資料庫，將可完整地涵蓋汽機車判讀範疇，並朝向智慧安全路口解決方案邁進、提供車隊路線管理、即時派遣服務。

中華電指出，自駕車未來在開放資料階段，將透過應用程式介面（API），提供民眾、政府，及產業界各類即時資訊。加上手機App、電子互動技術等供產業應用，讓自駕車產業蓬勃發展，為中華電的使命之一。

自駕車自動駕駛中華電
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