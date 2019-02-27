遠傳MWC會NTT DOCOMO 商討5G發展

2019-02-27 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



日本NTT DOCOMO是遠傳股東也是重要合作夥伴，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪與NTT DOCOMO全球事務資深副總Katsuyuki Takagi，在2019 MWC會場中，共同商討未來5G更多的合作發展事宜，並就5G的未來應用、商轉交換意見。日本NTT DOCOMO在這次MWC 展出許多5G相關應用，徐旭東及井琪也親自體驗最新科技。

遠傳表示，近期雙方才剛合作推出「friDay拍拍本」的相片書服務，上市短短幾日內，就吸引許多客戶申辦，同時輕鬆扭動身體的「拍拍舞」也在網路上創造一股新風潮。

而徐旭東和總經理井琪在2019 MWC會場中，體驗高人氣的人工智慧機器人。人工智慧機器人繪製人像，透過即時影像，人工智慧機器人在短短的幾分鐘內就能畫出唯妙唯肖的人物頭像。

即將邁入萬物相連的5G時代，連機器人的反應速度也比現行4G控制來得快速、靈巧，輔以優化環境偵測能力，讓機器人在環境複雜的展覽現場，也能即時反應，掌握突發狀況。

井琪表示，遠傳持續深耕大（大數據）、人（人工智慧）、物（物聯網），人工智慧會是遠傳迎向5G重要的創新技術。在MWC看到的這些創新應用，希望在遠傳的努力下，很快能讓客戶在5G時代中搶先體驗。