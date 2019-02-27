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法務部修法祭重刑！ 酒駕累犯致死最重可判死刑

NCC修頻道換照規定 改善狂播「阿嬤」年代舊片狀況

2019-02-27 15:32經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

有線電視平台的國片台狂播老片、有些比觀眾年齡還要老，長期以來被抨擊，更被消基會發現過年期間國片台狂播「阿嬤」年代的電影。國家通訊傳播委員會（NCC）近期公布新的〈衛星廣播電視頻道申設、評鑑及換照審查辦法〉修正草案，首度規定，頻道第一次播出（首播）節目的時間，不能逾該節目在各平台上第一次播出（新播）的時間五年內為原則。NCC官員評估，此舉對常在各時段大量重播老片的電影台衝擊最大。

不過，這項修正草案須公告60天並與業界討論，目前尚未完全定案。NCC表示，這項辦法是鼓勵頻道業者多採購新內容，不要老是播舊片，否則觀眾也會淘汰頻道。

例如某部戲劇，如果在無線或有線平台或MOD任一平台的某一頻道第一次播出，就屬於新播，接下來五年內，在各平台的各頻道第一次播出都算首播，但如果播出時距離新播超過五年，算是重播。國內外頻道每三年、六年分別做評鑑和換照，在新設、評鑑或換照時，就會審視播出內容是否過於老舊，並要求改正，否則可能換照卡關。

不過，依照〈衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法〉、〈無線電視事業播送本國自製節目管理辦法〉，NCC目前每半年審查國內外電視頻道播出內容的自製率、新播率與首播率，並未列入五年的期限。

有線電視NCC電影
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